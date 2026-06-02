الحرارة إلى ارتفاع والجو صحو في معظم المناطق السورية

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع في بعض المناطق السورية مع بقائها حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الجو نهار اليوم الثلاثاء يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

وتوقع المركز أن يكون الجو خلال الليل لطيفاً إلى مائل للبرودة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في بعض المناطق الساحلية.

وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة خلال ساعات المساء والليل تتجاوز 60 كم/سا على المناطق الوسطى والجنوبية، وتثير الغبار في تلك المناطق، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: