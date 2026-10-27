وفاة امرأة جراء انهيار جدار بناء قيد الإنشاء في جرمانا بسبب الأحوال الجوية

ريف دمشق-سانا‏

استجابت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة ريف دمشق ‏اليوم الثلاثاء، لعدد من البلاغات الناجمة عن الرياح القوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها ‏مناطق عدة في المحافظة، وأسفرت عن وفاة امرأة وأضرار مادية، إضافة إلى سقوط ‏أشجار ووقوع حوادث متفرقة.‏

وأوضح مدير مركز عمليات مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة ريف دمشق ‏وليد كبيش في تصريح لمراسل سانا، أن امرأة توفيت جراء انهيار جدار بناء قيد الإنشاء ‏في مدينة جرمانا، مشيراً إلى أن الأهالي أسعفوها إلى المشفى.‏

وبيّن كبيش أن استجابة الفرق شملت مناطق جرمانا وزملكا وطريق الغوطة – المليحة، ‏حيث تعاملت مع حريق كهربائي في شقة سكنية وحريق في محول كهربائي، وأنقذت فتاة ‏كانت عالقة في شرفة أحد الأبنية، كما استجابت لانهيار سقف مستعار وسقوط أشجار في ‏عدد من شوارع جرمانا وزملكا وطريق الغوطة – المليحة.‏

وأشار كبيش إلى أن الفرق عملت على إخماد الحرائق وتأمين المواقع المتضررة وإزالة ‏العوائق وفتح الطرقات لتسهيل حركة السير، داعياً الأهالي إلى توخي الحذر خلال ‏الأحوال الجوية غير المستقرة، والابتعاد عن الأبنية المتضررة والأشجار المعرضة ‏للسقوط، وعدم المخاطرة أثناء هبوب الرياح الشديدة.‏

وتتسبب الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة في زيادة مخاطر سقوط الأشجار والأجسام ‏غير المثبتة، ولا سيما في المناطق السكنية والطرقات العامة، ما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية ‏والالتزام بإرشادات السلامة للحد من الحوادث والإصابات.‏

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