وفاة امرأة جراء انهيار جدار بناء قيد الإنشاء في جرمانا بسبب الأحوال الجوية

ريف دمشق-سانا
استجابت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة ريف دمشق اليوم الثلاثاء، لعدد من البلاغات الناجمة عن الرياح القوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق عدة في المحافظة، وأسفرت عن وفاة امرأة وأضرار مادية، إضافة إلى سقوط أشجار ووقوع حوادث متفرقة.
وأوضح مدير مركز عمليات مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة ريف دمشق وليد كبيش في تصريح لمراسل سانا، أن امرأة توفيت جراء انهيار جدار بناء قيد الإنشاء في مدينة جرمانا، مشيراً إلى أن الأهالي أسعفوها إلى المشفى.
وبيّن كبيش أن استجابة الفرق شملت مناطق جرمانا وزملكا وطريق الغوطة – المليحة، حيث تعاملت مع حريق كهربائي في شقة سكنية وحريق في محول كهربائي، وأنقذت فتاة كانت عالقة في شرفة أحد الأبنية، كما استجابت لانهيار سقف مستعار وسقوط أشجار في عدد من شوارع جرمانا وزملكا وطريق الغوطة – المليحة.
وأشار كبيش إلى أن الفرق عملت على إخماد الحرائق وتأمين المواقع المتضررة وإزالة العوائق وفتح الطرقات لتسهيل حركة السير، داعياً الأهالي إلى توخي الحذر خلال الأحوال الجوية غير المستقرة، والابتعاد عن الأبنية المتضررة والأشجار المعرضة للسقوط، وعدم المخاطرة أثناء هبوب الرياح الشديدة.
وتتسبب الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة في زيادة مخاطر سقوط الأشجار والأجسام غير المثبتة، ولا سيما في المناطق السكنية والطرقات العامة، ما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية والالتزام بإرشادات السلامة للحد من الحوادث والإصابات.