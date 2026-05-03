“تفاصيل”… معرض في حماة يدعم الإبداع التشكيلي للشباب

حماة-سانا

احتضنت صالة اتحاد الفنانين التشكيليين في حماة اليوم الأحد، معرضاً فنياً بعنوان “تفاصيل”، نظمه الاتحاد بالتعاون مع فريق “حكاية شغف”، بمشاركة مجموعة من الفنانين الشباب، تضمن أكثر من 40 عملاً فنياً تنوعت بين الرسم الزيتي والبورتريه وأعمال الحبر والرصاص والفحم.

تجارب فنية متنوعة

أوضح الفنان عبد القادر الأطرش في تصريح لمراسل سانا، أن مشاركته في المعرض هي الأولى مع فريق “حكاية شغف”، حيث قدّم ثلاث لوحات ذات طابع تراثي استشراقي مستوحاة من البيئة السورية، منها لوحة لبيت دمشقي قديم استخدم فيها ألواناً حارة وترابية تعبّر عن الذاكرة، إلى جانب عمل مقتبس عن لوحة “درس الموسيقا” للرسام فريدريك لايتون، يجسد أجواء الحنين وتفاصيل الحياة القديمة، ولوحة ثالثة تصور مسجداً يتداخل مع البيوت السكنية، في مشهد يعكس الطابع المعماري الدمشقي وروح الترابط الاجتماعي.

بدورها، أشارت الفنانة انتصار حمضمض إلى أنها تشارك للمرة الأولى بلوحات بورتريه رسمتها بقلم الرصاص، مستخدمة درجات مختلفة من (HB1) حتى (HB7)، موضحةً أنها تناولت شخصيات فنية معروفة، من بينها المطرب هاني شاكر، حيث ركزت على إبراز ملامحه بتفاصيل دقيقة ولمسات فنية خاصة.

دعم المواهب الشابة

من جانبه، بيّن قائد فريق “حكاية شغف” براء شبيب أن المعرض ضم نحو 29 فناناً شاباً من مدارس فنية مختلفة، مؤكداً أن الأعمال المشاركة تعكس تنوع الموضوعات والأساليب، وتجسد فكرة أن الفن وسيلة للتعبير ورسالة موجهة للمجتمع.

بدوره، أوضح رئيس مجلس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في حماة عمرو الشيخ خالد، أن المعرض تميز بغنى اللوحات المشاركة من الناحية الفنية والفكرية، مشيراً إلى حرص الفنانين على إيصال أعمالهم إلى المجتمع، ومؤكداً دعم الاتحاد لهذه المبادرات التي تسهم في تنشيط الحركة التشكيلية في المحافظة واحتضان المواهب الشابة.

ويواصل اتحاد الفنانين التشكيليين في حماة تنظيم المعارض الفنية بشكل مستمر، بهدف إبراز إبداعات الفنانين وتعريف الجمهور والمهتمين بها، بما يعزز الحراك الثقافي والفني في المحافظة.