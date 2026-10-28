تنفيذ جولات على معاصر الزيتون في طرطوس للتأكد من التخلص الآمن من مياه الجفت

طرطوس-سانا
نفذت الضابطة المائية في وحدة مياه ريف طرطوس، جولة رقابية على عدد من معاصر الزيتون، بهدف التحقق من الالتزام بالتعليمات الناظمة للتخلص الآمن من مياه الجفت، والحد من مخاطر التلوث التي تهدد مصادر مياه الشرب.
وذكرت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة طرطوس في صفحتها على فيس بوك اليوم الثلاثاء، أن الجولة شملت معاصر الزيتون في قرى عورو ورأس الكتان وبيت سماق وزمرين ووطى حصين البحر، حيث جرى التحقق من الالتزام بالإجراءات المعتمدة للتخلص من مخلفات عصر الزيتون.
وأشارت الشركة إلى أن الجولة تضمنت التأكد من وجود إيصالات ترحيل مياه الجفت الصادرة أصولاً عن الوحدات الإرشادية المعنية، مع التشديد على ضرورة التقيد بالتعليمات التي تسهم في حماية مشاريع ومصادر مياه الشرب من التلوث الناجم عن التخلص العشوائي من مخلفات المعاصر.
وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة التزام معاصر الزيتون بالتعليمات الناظمة للتخلص من مياه الجفت وفق الأصول المعتمدة، والحفاظ على سلامة الموارد المائية وحمايتها من التلوث.