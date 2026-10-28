تنفيذ جولات على معاصر الزيتون في طرطوس للتأكد من التخلص الآمن من مياه الجفت

طرطوس-سانا‏

نفذت الضابطة المائية في وحدة مياه ريف طرطوس، جولة رقابية على عدد من معاصر ‏الزيتون، بهدف التحقق من الالتزام بالتعليمات الناظمة للتخلص الآمن من مياه الجفت، ‏والحد من مخاطر التلوث التي تهدد مصادر مياه الشرب.‏

وذكرت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة طرطوس في ‏صفحتها على فيس بوك اليوم الثلاثاء، أن الجولة شملت معاصر الزيتون في قرى عورو ‏ورأس الكتان وبيت سماق وزمرين ووطى حصين البحر، حيث جرى التحقق من الالتزام ‏بالإجراءات المعتمدة للتخلص من مخلفات عصر الزيتون.‏

وأشارت الشركة إلى أن الجولة تضمنت التأكد من وجود إيصالات ترحيل مياه الجفت ‏الصادرة أصولاً عن الوحدات الإرشادية المعنية، مع التشديد على ضرورة التقيد ‏بالتعليمات التي تسهم في حماية مشاريع ومصادر مياه الشرب من التلوث الناجم عن ‏التخلص العشوائي من مخلفات المعاصر.‏

وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة التزام معاصر الزيتون بالتعليمات الناظمة للتخلص من ‏مياه الجفت وفق الأصول المعتمدة، والحفاظ على سلامة الموارد المائية وحمايتها من ‏التلوث.‏