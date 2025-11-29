الطيران المدني السوري يؤكد سلامة الأسطول الجوي وعدم شمول طائراته بالنشرة الطارئة لـ” EASA”

دمشق-سانا

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، أن جميع الطائرات العاملة والمسجلة في سوريا آمنة، وتعمل وفق أعلى معايير السلامة الدولية، مبينةً أنّ التقييم الفني الشامل للطائرات الذي نفذ فور صدور النشرة الطارئة عن وكالة سلامة الطيران الأوروبية “EASA”، أثبت عدم شمول أي طائرة “A320” سورية ضمن نطاق النشرة.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم تلقت سانا نسخة منه، أنه فور صدور النشرة الطارئة عن وكالة سلامة الطيران الأوروبية “EASA” بتاريخ 28 تشرين الثاني 2025، قامت الفرق الهندسية في كل من “الخطوط الجوية السورية” و”فلاي شام” بإجراء تقييم فني شامل وفوري لجميع الطائرات العاملة والمسجلة في سوريا.

وحسب البيان، بيّنت النتيجة النهائية لعملية التقييم، أن النشرة لا تنطبق على أي طائرة “A320” ضمن الأسطول السوري، وذلك لأن أنظمة “ELAC”، وهي أنظمة التحكم بالارتفاع والاتزان في طائراته تعمل وفق النسخة “L101” ، بينما تستهدف النشرة النسخة “L104” حصراً.

ووفق البيان، تمت مراجعة جميع الأرقام التسلسلية والبرمجيات الخاصة بالمكوّنات ذات الصلة من قبل الفرق الهندسية المختصة، وتبيّن بشكل قاطع عدم دخول أي طائرة سورية ضمن نطاق النشرة.

وأكدت الهيئة أن جميع طائراتها آمنة، وتعمل وفق أعلى معايير السلامة الدولية، وأن التنسيق مستمر مع الشركات المصنّعة والجهات المنظمة عالمياً لضمان سلامة التشغيل في كل الأوقات.

وأعلنت شركة إيرباص الأوروبية أمس، أنها ستطلب تغييراً فورياً في برمجيات عدد كبير من طائراتها من عائلة “A320” الأكثر مبيعاً، في خطوة ستشمل حوالي 6000 طائرة، أي أكثر من نصف أسطولها العالمي.