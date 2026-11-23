القاهرة-سانا
أكدت مصر والعراق أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل على خفض التصعيد وتسوية الأزمات عبر الحوار، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في قصر الاتحادية بالقاهرة.
وأشار السيسي إلى وجود إرادة مشتركة للارتقاء بمستوى العلاقات وتعزيزها، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين، كما عبر عن إشادته بمواقف العراق الداعمة للسلام، ومساعيه لتغليب لغة الحوار والابتعاد عن التصعيد؛ لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
من جانبه، أكد الزيدي وفق المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء انفتاح العراق على محيطه العربي، وحرصه على تعزيز العلاقات القائمة على التعاون والمصالح المشتركة، مشدداً على توافق المواقف السياسية بين البلدين.
وجرى، خلال اللقاء، مناقشة آليات تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في جميع القطاعات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك في الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي اللقاء المصري – العراقي في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس الوزراء العراقي إلى مصر، في وقت لا تزال تشهد فيه المنطقة تداعيات الحرب الأمريكية – الإيرانية، سواء ما يرتبط منها بالأمن أو الاقتصاد والأثر البالغ على الملاحة الدولية.