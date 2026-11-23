القاهرة-سانا‏

أكدت مصر والعراق أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل على خفض ‏التصعيد وتسوية الأزمات عبر الحوار، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار ‏الإقليمي والدولي.‏

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء ‏العراقي علي الزيدي في قصر الاتحادية بالقاهرة.‏

وأشار السيسي إلى وجود إرادة مشتركة للارتقاء بمستوى العلاقات وتعزيزها، بما يحقق ‏مصالح وتطلعات الشعبين، كما عبر عن إشادته بمواقف العراق الداعمة للسلام، ومساعيه ‏لتغليب لغة الحوار والابتعاد عن التصعيد؛ لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.‏

من جانبه، أكد الزيدي وفق المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء انفتاح العراق على ‏محيطه العربي، وحرصه على تعزيز العلاقات القائمة على التعاون والمصالح المشتركة، ‏مشدداً على توافق المواقف السياسية بين البلدين.‏

وجرى، خلال اللقاء، مناقشة آليات تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في جميع القطاعات، ‏ولا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك في الملفات ‏والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.‏

‏ويأتي اللقاء المصري – العراقي في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس الوزراء العراقي إلى ‏مصر، في وقت لا تزال تشهد فيه المنطقة تداعيات الحرب الأمريكية – الإيرانية، سواء ‏ما يرتبط منها بالأمن أو الاقتصاد والأثر البالغ على الملاحة الدولية.‏