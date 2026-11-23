واشنطن-سانا



أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جاريد كوشنر أن الرئيس دونالد ترامب مستعد للنظر في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا شبيهة بتلك المنصوص عليها في المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، شرط أن تخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.



جاء ذلك في منشور لكوشنر عبر منصة «إكس»، تناول فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية للحرب الروسية الأوكرانية، والترتيبات الأمنية اللازمة لضمان سلام دائم.



واعتبر كوشنر أن «تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا يعد عنصراً حاسماً لتحقيق سلام دائم، وأن استعداد روسيا لمناقشة مثل هذه الضمانات يمثِّل خطوة مهمة إلى الأمام، وقد يكون مؤشراً على جديتها بشأن السلام».



وأشار إلى أن «الضمانات الموثوقة المشابهة للمادة الخامسة، والمدعومة بترتيبات للردع ومنع اندلاع الصراع، يمكن أن تقلِّل بشكل كبير من خطر نشوب حرب جديدة».



وتنص المادة الخامسة من معاهدة الناتو على أن أي هجوم مسلح على دولة عضو يُعد هجوماً على جميع الدول الأعضاء، ما يتيح لكل منها اتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية لمساعدة الدولة المستهدفة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة.



ولفت كوشنر إلى أن «الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محق في تأكيد ضرورة أن تكون هذه الضمانات ملموسة وموثوقة وموثقة بوضوح، وهذا بالضبط ما نعمل عليه، وهي من أهم الالتزامات التي يمكن للولايات المتحدة تقديمها».

الضمانات الأمنية تحتاج إلى موافقة ترامب

أكد كوشنر أن «أي ضمانات أمنية مقترحة لأوكرانيا ستحتاج إلى موافقة الرئيس ترامب»، مشيراً إلى أن ترامب لن يقدم على مثل هذه الخطوة إلا إذا اعتقد أنها تخدم بوضوح المصالح الوطنية للولايات المتحدة، ورأى أن الترتيبات الأمنية الأوسع نطاقاً التي يجري وضعها تجعل احتمال تفعيل هذه الضمانات ضئيلاً للغاية.



وشدد على أن «الضمانات الأمنية لا يمكن إقرارها نهائياً بمعزل عن هيكل الأمن الأوروبي في مرحلة ما بعد الحرب»، مؤكداً ضرورة التعامل مع الملفين باعتبارهما حزمة واحدة.

كما دعا إلى «التوصل إلى تفاهم واضح بين الأطراف بشأن النوايا والالتزامات، ووضع آليات عملية قابلة للتطبيق والاستمرار»، مشيراً إلى أن الجهود ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة عبر منصات ثنائية ومتعددة الأطراف، للتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن الهيكل الأمني.



وأضاف: «نسعى إلى مستقبل تكون فيه أوكرانيا آمنة، وأوروبا أقوى، وتتمتع فيه روسيا بالثقة في أن حلف الناتو لا يسعى إلى المواجهة، ويتمتع فيه الناتو وشركاؤه بالثقة في أن روسيا ستحترم سيادة جيرانها وأمنهم، وهذا يتطلب بيانات واضحة مدعومة بالتزامات موثوقة وقابلة للتحقق».



وتأتي تصريحات كوشنر في إطار المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تباين المواقف بشأن مستقبل أوكرانيا وشكل الترتيبات الأمنية في القارة الأوروبية.



وتطالب كييف بضمانات أمنية تحميها من أي هجوم مستقبلي، واضعةً الانضمام إلى حلف الناتو على رأس أولوياتها.

