القافلة الإغاثية الـ33 تنطلق إلى السويداء

السويداء-سانا

انطلقت اليوم القافلة الثالثة والثلاثون من المساعدات الإنسانية إلى محافظة السويداء، محمّلة بالمواد الإغاثية والوقود، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم المحافظة وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح مدير وحدة الإعلام والتواصل في الهلال الأحمر العربي السوري عمر المالكي في تصريح لـ سانا أن القافلة تضم عشر شاحنات محمّلة بـ 83000 لتر من مادة المازوت و6250 سلة غذائية، إضافة إلى كميات من المواد الإغاثية الأخرى الضرورية لتلبية احتياجات الأهالي.

وأضاف: إن قوافل الهلال الأحمر العربي السوري نقلت منذ بدء استجابتها الإنسانية 4222 طناً من الطحين لدعم تشغيل أفران السويداء ودرعا وريف دمشق.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أصدرت قبل يومين بياناً حول “خارطة طريق حل الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سوريا” اعتمدت على أساس وحدة الأرض السورية، وأن كل السوريين مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات في دولتهم.