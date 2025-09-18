القافلة الإغاثية الـ33 تنطلق إلى السويداء

IMG 20250918 WA0008 القافلة الإغاثية الـ33 تنطلق إلى السويداء

السويداء-سانا

انطلقت اليوم القافلة الثالثة والثلاثون من المساعدات الإنسانية إلى محافظة السويداء، محمّلة بالمواد الإغاثية والوقود، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم المحافظة وتلبية احتياجات المواطنين.

IMG 20250918 WA0010 القافلة الإغاثية الـ33 تنطلق إلى السويداء

وأوضح مدير وحدة الإعلام والتواصل في الهلال الأحمر العربي السوري عمر المالكي في تصريح لـ سانا أن القافلة تضم عشر شاحنات محمّلة بـ 83000 لتر من مادة المازوت و6250 سلة غذائية، إضافة إلى كميات من المواد الإغاثية الأخرى الضرورية لتلبية احتياجات الأهالي.

وأضاف: إن قوافل الهلال الأحمر العربي السوري نقلت منذ بدء استجابتها الإنسانية 4222 طناً من الطحين لدعم تشغيل أفران السويداء ودرعا وريف دمشق.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أصدرت قبل يومين بياناً حول “خارطة طريق حل الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سوريا” اعتمدت على أساس وحدة الأرض السورية، وأن كل السوريين مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات في دولتهم.

