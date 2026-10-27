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الدفاع المدني يزيل 40 ألف متر مكعب من الأنقاض في جبل التركمان باللاذقية

DJI 20261026120308 0133 D 1 الدفاع المدني يزيل 40 ألف متر مكعب من الأنقاض في جبل التركمان باللاذقية
فرق الدفاع المدني تُزيل الرُّكام والأنقاض في قُرى منطقة جبل التركمان-اللاذقية-سانا

اللاذقية-سانا

أزالت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة اللاذقية نحو 40 ألف متر مكعب من الركام والأنقاض في قرى منطقة جبل التركمان بريف المحافظة.

1O0A8785 1 الدفاع المدني يزيل 40 ألف متر مكعب من الأنقاض في جبل التركمان باللاذقية

وأوضح مدير دائرة الاتصال الحكومي في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث باللاذقية علي قيقوني، لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الأعمال شملت البدء بهدم مدرسة ربيعة المدمّرة جراء قصف النظام البائد، وترحيل أنقاضها، إضافة إلى إزالة مخلفات الدمار الناجم عن القصف في المنطقة.

وبيّن قيقوني أن فرق العمل تواصل تنفيذ مشروع إزالة الأنقاض، للوصول إلى الكمية المستهدفة البالغة 50 ألف متر مكعب.

وتندرج هذه الأعمال ضمن المشاريع التي أطلقتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لإعادة تأهيل المناطق المتضررة، تنفيذاً لأحكام المرسوم رقم 59، بما يسهم في تهيئة الظروف لعودة الأهالي وتحسين الواقع الخدمي والبنية التحتية.

DJI 20261026120047 0127 D 1 scaled الدفاع المدني يزيل 40 ألف متر مكعب من الأنقاض في جبل التركمان باللاذقية
DJI 20261026120718 0144 D scaled الدفاع المدني يزيل 40 ألف متر مكعب من الأنقاض في جبل التركمان باللاذقية
1O0A8721 scaled الدفاع المدني يزيل 40 ألف متر مكعب من الأنقاض في جبل التركمان باللاذقية
1O0A8741 scaled الدفاع المدني يزيل 40 ألف متر مكعب من الأنقاض في جبل التركمان باللاذقية
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