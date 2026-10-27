الدفاع المدني يزيل 40 ألف متر مكعب من الأنقاض في جبل التركمان باللاذقية

اللاذقية-سانا

أزالت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة اللاذقية نحو 40 ألف متر مكعب من الركام والأنقاض في قرى منطقة جبل التركمان بريف المحافظة.

وأوضح مدير دائرة الاتصال الحكومي في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث باللاذقية علي قيقوني، لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الأعمال شملت البدء بهدم مدرسة ربيعة المدمّرة جراء قصف النظام البائد، وترحيل أنقاضها، إضافة إلى إزالة مخلفات الدمار الناجم عن القصف في المنطقة.

وبيّن قيقوني أن فرق العمل تواصل تنفيذ مشروع إزالة الأنقاض، للوصول إلى الكمية المستهدفة البالغة 50 ألف متر مكعب.

وتندرج هذه الأعمال ضمن المشاريع التي أطلقتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لإعادة تأهيل المناطق المتضررة، تنفيذاً لأحكام المرسوم رقم 59، بما يسهم في تهيئة الظروف لعودة الأهالي وتحسين الواقع الخدمي والبنية التحتية.