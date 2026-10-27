قبوات تبحث مع مفوضية اللاجئين دعم العائدين والنازحين وتمكينهم

دمشق-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع ممثل المفوضية ‏السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا (‏UNHCR‏) ‏كيفن جيه ‏ألين، سبل تعزيز التعاون في دعم العائدين والنازحين والمجتمعات المضيفة.‏

وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عبر قناتها على تلغرام اليوم ‏الثلاثاء، أن اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق‏، تناول أهمية إعادة ‏تفعيل المراكز المجتمعية في المناطق التي تشهد معدلات عودة مرتفعة، ولا ‏سيما في أرياف إدلب وحلب وحماة. ‏

وناقش الجانبان ضرورة الدمج الاقتصادي للاجئين العائدين والنازحين، بما ‏يساعدهم على الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على ‏الذات، ويعزز السلم الأهلي والتماسك المجتمعي.‏

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقّعت، في آذار الماضي، مذكرة ‏تفاهم مع مكتب المفوضية، بهدف توفير إطار للتعاون والتنسيق والشراكة ‏لوضع وتنفيذ الاستراتيجيات والخدمات التي تلبي احتياجات اللاجئين ‏العائدين، والنازحين العائدين، واللاجئين، وطالبي اللجوء، وأفراد المجتمعات ‏المحلية المتضررة المقيمين في سوريا.‏