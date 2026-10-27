قبوات تبحث مع مفوضية اللاجئين دعم العائدين والنازحين وتمكينهم

دمشق-سانا
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا (UNHCR) كيفن جيه ألين، سبل تعزيز التعاون في دعم العائدين والنازحين والمجتمعات المضيفة.
وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، تناول أهمية إعادة تفعيل المراكز المجتمعية في المناطق التي تشهد معدلات عودة مرتفعة، ولا سيما في أرياف إدلب وحلب وحماة.
وناقش الجانبان ضرورة الدمج الاقتصادي للاجئين العائدين والنازحين، بما يساعدهم على الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على الذات، ويعزز السلم الأهلي والتماسك المجتمعي.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقّعت، في آذار الماضي، مذكرة تفاهم مع مكتب المفوضية، بهدف توفير إطار للتعاون والتنسيق والشراكة لوضع وتنفيذ الاستراتيجيات والخدمات التي تلبي احتياجات اللاجئين العائدين، والنازحين العائدين، واللاجئين، وطالبي اللجوء، وأفراد المجتمعات المحلية المتضررة المقيمين في سوريا.