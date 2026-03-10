وصول أول دفعة من الأهالي العائدين من محافظة الحسكة إلى عفرين بريف حلب

حلب-سانا

وصلت الدفعة الأولى من قافلة العائدين من محافظة الحسكة إلى مدينة عفرين بحلب، وتضم 400 عائلة بعد سنوات من النزوح، وذلك بإشراف الوفد الرئاسي المكلف بملف إعادة المهجّرين، ومحافظة حلب، ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وبيّن فرهاد خورتو عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب في تصريح لمراسل سانا أن القافلة انطلقت من مدينتي الحسكة والقامشلي، بإشراف الوفد الرئاسي المكلف بإعادة المهجّرين من الجزيرة السورية إلى مدينة عفرين، بالتنسيق مع محافظة حلب، والدفاع المدني، ومديرية الطوارئ وإدارة والكوارث، والأمن الداخلي في كل من حلب والرقة والحسكة، مشيراً إلى أن عدد العائلات العائدة بلغ في الدفعة الأولى 400 عائلة، أي ما يقارب 2000 شخص.

وأوضح خيرو الداوود مسؤول منطقة عفرين أن إدارة منطقة عفرين قامت باستقبال الأهالي العائدين من محافظة الحسكة، ويتم تأمين كل احتياجاتهم الأساسية بالتنسيق مع محافظة حلب لاستيعاب الأعداد المتزايدة.

وأعرب أكرم محمد خليل أحد العائدين، عن فرحته بالعودة إلى مدينته التي تغرّب عنها أكثر من 8 سنوات، وشكر الجهات المعنية التي قدمت التسهيلات لعودة الأهالي.

يُذكر أن آلاف العائلات من مدينة عفرين هجّرت جراء الحرب إلى مناطق الجزيرة السورية، وتعمل الجهات الحكومية بالتعاون مع محافظتي حلب والحسكة لإعادتهم إلى منطقتهم.