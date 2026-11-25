واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن دور محتمل لنوع من بكتيريا الأمعاء في الحد من تراكم الدهون الحشوية، من خلال إنتاج مادة طبيعية تعزز استهلاك الطاقة في الأنسجة الدهنية، ما يفتح آفاقاً جديدة لفهم العلاقة بين الميكروبات المعوية وتنظيم الوزن.

وذكر موقع «ساينس أليرت» العلمي اليوم الأربعاء، أن الدراسة المنشورة في مجلة «Cell Host & Microbe» العلمية في الـ11 من تشرين الثاني الجاري، أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة ديوك الأمريكية وكلية الطب ديوك-إن يو إس في سنغافورة، بقيادة الدكتور نيراج سورانا، وحددوا خلالها نوعاً من البكتيريا المعوية يُعرف باسم «كلوستريديوم إيميونيس» (Clostridium immunis)، ينتج مادة سكرية معقدة قد تساعد على الحد من تراكم الدهون حول الأعضاء الداخلية.

وبيّنت الدراسة أن هذه المادة، المعروفة باسم عديد السكاريد خارج الخلوي، والمعدلة كيميائياً بمركب الفوسفو كولين، تسهم في خفض مستويات بروتين مناعي يُعرف باسم «IL-22»، ما يعزز نشاط الخلايا الدهنية المسؤولة عن تحويل الطاقة إلى حرارة، وبالتالي يزيد استهلاك الطاقة في الأنسجة الدهنية الحشوية.

وأظهرت التجارب أن هذه الآلية ساعدت على تقليل تراكم الدهون الحشوية لدى الفئران، دون أن يرتبط التأثير بانخفاض كمية الطعام المتناول أو زيادة النشاط البدني.

كما حلل الباحثون بيانات ميكروبية لأكثر من أربعة آلاف شخص، ووجدوا أن الجينات المسؤولة عن إنتاج هذه المادة البكتيرية كانت أقل وفرة لدى الأشخاص المصابين بالسمنة أو ارتفاع الدهون الثلاثية، ما يشير إلى احتمال وجود صلة بين هذه الآلية وصحة التمثيل الغذائي لدى البشر.

وأكد الباحثون أن النتائج لا تزال بحاجة إلى دراسات سريرية لتحديد مدى فاعلية هذه البكتيريا أو المادة التي تنتجها وسلامتهما على البشر، وإمكان الاستفادة منهما مستقبلاً في تطوير وسائل جديدة لمكافحة السمنة.

وتُعرف الدهون الحشوية بأنها الدهون التي تتراكم حول الأعضاء الداخلية في منطقة البطن، ويرتبط ارتفاع مستوياتها بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، فيما تؤدي بكتيريا الأمعاء دوراً مهماً في عمليات الهضم والتمثيل الغذائي.