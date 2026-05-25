هيئة المفقودين والمبعوثة البريطانية تبحثان دعم جهود ‏كشف مصير المفقودين في سوريا

دمشق-سانا
بحثت عضو الهيئة الوطنية للمفقودين المعنية بفريق العائلات صافيناز الشعيبي مع مبعوثة بريطانيا إلى سوريا آن سنو دعم الجهود الوطنية الرامية إلى كشف مصير المفقودين في سوريا، وتعزيز الاستجابة الإنسانية لعائلاتهم وذلك خلال اجتماع في مقر الهيئة بدمشق.
وذكرت قناة الهيئة على التلغرام اليوم الإثنين أن الاجتماع تناول دور الهيئة بوصفها المرجعية الوطنية المعنية بهذا الملف، بما في ذلك التواصل مع العائلات، وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهم، بما يعزز حقهم في المعرفة ويحفظ كرامتهم.
وأكدت الشعيبي أن قضية المفقودين ستبقى قضية إنسانية ووطنية تتطلب تضافر الجهود، دعماً للعائلات، وصوناً لحقها في معرفة مصير أحبّتها.
وفي ختام الاجتماع، تم تقديم لوحة رمزية للمبعوثة البريطانية تعبر عن حضور المفقودين في ذاكرة عائلاتهم، وعن تمسكهم بحقهم في معرفة الحقيقة.
يُذكر أن الهيئة الوطنية للمفقودين، هي هيئة مستقلة تُعنى بمتابعة ملف المفقودين والمختفين قسراً في سوريا، أنشئت بموجب المرسوم الرئاسي رقم (19) لعام 2025 وتعمل على جمع المعلومات والبيانات والتحقق منها وبناء المسار المؤسسي لمعرفة المصير، بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية مع الالتزام بمبادئ الاستقلالية وحماية البيانات وعدم الإضرار واحترام كرامة الضحايا وذويهم.