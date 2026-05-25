هيئة المفقودين والمبعوثة البريطانية تبحثان دعم جهود ‏كشف مصير المفقودين في سوريا

دمشق-سانا‏

بحثت عضو الهيئة الوطنية للمفقودين المعنية بفريق ‏العائلات صافيناز الشعيبي مع مبعوثة بريطانيا إلى ‏سوريا آن سنو دعم ‏الجهود الوطنية الرامية إلى كشف ‏مصير المفقودين في سوريا، وتعزيز الاستجابة الإنسانية لعائلاتهم ‏وذلك ‏خلال اجتماع في ‏مقر الهيئة بدمشق‎.‎

وذكرت قناة الهيئة على التلغرام اليوم الإثنين أن الاجتماع ‏تناول دور الهيئة بوصفها المرجعية الوطنية المعنية بهذا ‏الملف، ‏بما في ذلك التواصل مع العائلات، وتقديم الدعم ‏النفسي والقانوني لهم، بما يعزز حقهم في المعرفة ويحفظ ‏كرامتهم‎.‎

وأكدت الشعيبي أن قضية المفقودين ستبقى قضية إنسانية ‏ووطنية تتطلب تضافر الجهود، دعماً للعائلات، وصوناً ‏لحقها في ‏معرفة مصير أحبّتها‎.‎

وفي ختام الاجتماع، تم تقديم لوحة رمزية للمبعوثة ‏البريطانية تعبر عن حضور المفقودين في ذاكرة ‏عائلاتهم، وعن تمسكهم ‏بحقهم في معرفة الحقيقة‎.‎

يُذكر أن الهيئة الوطنية للمفقودين، هي هيئة مستقلة تُعنى ‏بمتابعة ملف المفقودين والمختفين قسراً في سوريا، ‏أنشئت ‏بموجب المرسوم الرئاسي رقم (19) لعام 2025 ‏وتعمل على جمع المعلومات والبيانات والتحقق منها ‏وبناء المسار المؤسسي ‏لمعرفة المصير، بالتعاون مع ‏الجهات الوطنية والدولية مع الالتزام بمبادئ الاستقلالية ‏وحماية البيانات وعدم الإضرار ‏واحترام كرامة الضحايا ‏وذويهم‎.‎