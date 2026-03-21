غزارة نبع الفيجة تقفز نحو ثلاثة أضعاف.. ومؤسسة المياه تطمئن: العكارة طبيعية وآمنة

دمشق-سانا

أكد مدير مؤسسة مياه دمشق وريفها أحمد درويش أن غزارة نبع الفيجة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، ووصلت إلى أكثر من 10 أمتار مكعبة في الثانية، بعد أن كانت نحو 3.5 أمتار مكعبة في الثانية، بسبب غزارة الهطولات المطرية على حوض النبع.

وأشار درويش في تصريح لمراسلة سانا، اليوم السبت، إلى أن الهطولات المطرية أسهمت في زيادة الوارد المائي للنبع، وأن استمرار الهطولات يبشّر بارتفاع إضافي في الغزارة خلال الأيام المقبلة إذا استمرت الظروف الجوية الحالية.

وبيّن درويش أن العكارة الطارئة التي لوحظت في بعض أحياء المدينة ناتجة عن الهطولات المطرية الغزيرة الأخيرة، حيث إنها حالة طبيعية ومؤقتة وغير مؤذية للصحة، وستتراجع تدريجياً مع استقرار الظروف الجوية، مؤكداً أن المؤسسة تقوم بقطف عينات دورية من المصادر المائية وشبكة المياه، وفحصها في المخبر المركزي لضمان سلامتها وقابليتها للشرب وفق المواصفة القياسية السورية.

وكانت مؤسسة مياه دمشق وريفها أعلنت في الثاني من شهر شباط الماضي أن غزارة نبع الفيجة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، ووصلت إلى نحو 3.5 أمتار مكعبة في الثانية، بعد أن كانت بحدود 1.5 متر مكعب في الثانية، بسبب الهطولات المطرية وتساقط الثلوج على حوض النبع.