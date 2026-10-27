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الحصري يبحث مع “طيران السلام” العُمانية تعزيز التعاون في النقل الجوي

IMG 20261027 142743 965 الحصري يبحث مع "طيران السلام" العُمانية تعزيز التعاون في النقل الجوي
اجتماع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مع مدير العمليات في شركة "طيران السلام" العُمانية -دمشق -سانا

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، اليوم ‏الثلاثاء، مع مدير العمليات في شركة “طيران السلام” العُمانية يحيى أبو ‏سعيدي، تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين.‏

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء ‏الذي عقد في مبنى الهيئة بدمشق، خطة الشركة لتسيير رحلات جوية بين ‏البلدين، والإجراءات اللازمة لاستكمال متطلبات تشغيلها تمهيداً لإطلاقها.‏

وكان الحصري بحث، أمس الإثنين، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى ‏سوريا غازي بن رافع العنزي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون ‏المشترك في مجال الطيران المدني والنقل الجوي.‏

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