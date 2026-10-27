الحصري يبحث مع “طيران السلام” العُمانية تعزيز التعاون في النقل الجوي

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، اليوم ‏الثلاثاء، مع مدير العمليات في شركة “طيران السلام” العُمانية يحيى أبو ‏سعيدي، تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين.‏

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء ‏الذي عقد في مبنى الهيئة بدمشق، خطة الشركة لتسيير رحلات جوية بين ‏البلدين، والإجراءات اللازمة لاستكمال متطلبات تشغيلها تمهيداً لإطلاقها.‏

وكان الحصري بحث، أمس الإثنين، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى ‏سوريا غازي بن رافع العنزي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون ‏المشترك في مجال الطيران المدني والنقل الجوي.‏