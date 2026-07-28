الموارد المائية بحماة تباشر تعزيل المصرف A2-3 في سهل الغاب

حماة-سانا

باشرت مديرية الموارد المائية في محافظة حماة، تنفيذ أعمال تعزيل المصرف A2-3 ضمن مشروع 3564 هكتاراً في سهل الغاب بريف المحافظة، في إطار خطتها لصيانة شبكات الصرف والري، ورفع كفاءة البنية التحتية المائية.

وذكرت وزارة الطاقة في قناتها على تلغرام، اليوم الثلاثاء، أن الأعمال تتضمن إزالة الترسبات والأعشاب والعوائق المتراكمة داخل المصرف، بما يعيد إليه كامل طاقته التصريفية، ويضمن انسيابية جريان المياه، ويسهم في حماية الأراضي الزراعية وتحسين أداء شبكة الصرف الزراعي.

وأشارت الوزارة، إلى أنّ كوادر مديرية الموارد المائية في حماة مستمرة بتنفيذ أعمال التعزيل والصيانة وفق خطة شاملة تغطي مختلف المشروعات والمصارف، بهدف رفع جاهزية المنظومة المائية، ودعم استقرار العملية الزراعية، وتوفير خدمات أفضل للمزارعين.

وأعربت الوزارة عن تقديرها للعاملين في المديرية لما قدموه من جهود في تعزيل المصرف A2-3، ورفع كفاءته، وتحسين جاهزية الشبكات ضمن مشروع 3564 هكتاراً.

وكانت مديرية الموارد المائية في محافظة حماة باشرت منتصف الشهر الجاري، أعمال ‏تعزيل قنوات مشروع ري 17400 هكتار، إلى جانب تعزيل مجرى نهر قسطون في بلدة الزيارة بريف ‏المحافظة، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من 15 عاماً.