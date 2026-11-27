مدريد-سانا
أعلن فريق دوكاتي اليوم الجمعة اعتزال متسابقه الإسباني مارك ماركيز بطل العالم للدراجات النارية الفئة الأولى ثماني مرات، عقب خوض السباق الأخير للموسم الحالي في بلنسية.
وذكرت وكالة رويترز أن المتسابق أكد في بيان مصور، أن سباق جائزة بلنسية الكبرى على حلبة ريكاردو تورمو يوم الأحد المقبل سيكون محطته الأخيرة في مسيرته الاحترافية.
وأضافت الوكالة أن هذا القرار المفاجئ جاء رغم تمديد عقد ماركيز مع الفريق الإيطالي حتى 2028.
يشار إلى أن ماركيز توج الأسبوع الماضي بلقب بطولة العالم للمرة الثامنة في البرتغال، ليعادل بذلك الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة الإيطالي جياكومو أغوستيني في عدد ألقاب الفئة الأولى، مسدلاً الستار على مسيرة حافلة بالإنجازات.