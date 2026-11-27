مدريد-سانا‏

أعلن فريق دوكاتي اليوم الجمعة اعتزال متسابقه الإسباني مارك ماركيز بطل العالم للدراجات النارية الفئة الأولى ثماني مرات، عقب ‏خوض السباق الأخير للموسم الحالي في بلنسية‎.‎

وذكرت وكالة رويترز أن المتسابق أكد في بيان مصور، أن سباق جائزة بلنسية الكبرى على حلبة ريكاردو تورمو يوم الأحد المقبل ‏سيكون محطته الأخيرة في مسيرته الاحترافية. ‎

وأضافت الوكالة أن هذا القرار المفاجئ جاء رغم تمديد عقد ماركيز مع الفريق الإيطالي حتى 2028.‎

يشار إلى أن ماركيز توج الأسبوع الماضي بلقب بطولة العالم للمرة الثامنة في البرتغال، ليعادل بذلك الرقم القياسي المسجل باسم ‏الأسطورة الإيطالي جياكومو أغوستيني في عدد ألقاب الفئة الأولى، مسدلاً الستار على مسيرة حافلة بالإنجازات‎.