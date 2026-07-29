مياه درعا تطلق حملة لإزالة التعديات عن خط دفع الأشعري المغذي لمدينة ‏درعا

dji fly 20260728 152014 0121 1785242252839 photo مياه درعا تطلق حملة لإزالة التعديات عن خط دفع الأشعري المغذي لمدينة ‏درعا

درعا-سانا‏

باشرت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في درعا اليوم ‏الأربعاء، تنفيذ حملة لإزالة التعديات على خط الدفع الرئيسي من محطة ‏ضخ الأشعري باتجاه مدينة درعا، في إطار جهودها لضمان وصول المياه ‏إلى الأهالي بشكل مناسب والحد من الهدر الناجم عن الاستجرار غير ‏المشروع.‏

وأوضح مدير الوحدات الاقتصادية في الشركة محمد بركات، في تصريح ‏لـ”سانا”، أن خط الدفع الرئيسي يضخ نحو 1260 متراً مكعباً من المياه في ‏الساعة الواحدة، في حين لا تتجاوز الكمية التي تصل إلى مدينة درعا 315 ‏متراً مكعباً في الساعة، مبيناً أن السبب الرئيسي لهذا الفاقد الكبير هو ‏التعديات الواقعة على الخط.‏

وأشار بركات إلى أن الشركة تتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، تشمل ‏فرض غرامات مالية تتجاوز 500 مليون ليرة سورية، إضافة إلى تحويلهم ‏إلى الجهات القضائية المختصة، داعياً الأهالي إلى التعاون مع الحملة حفاظاً ‏على حق الجميع في الحصول على مياه الشرب.‏

وأكد أن الحملة مستمرة حتى إزالة جميع التعديات، بالتوازي مع معايرة ‏فتحات الخط على امتداده في بلدتي عتمان واليادودة، بما يسهم في تحسين ‏كفاءة الضخ وضمان وصول المياه إلى مدينة درعا بالكميات المخصصة.‏

dji fly 20260728 143818 0099 1785242371823 photo scaled مياه درعا تطلق حملة لإزالة التعديات عن خط دفع الأشعري المغذي لمدينة ‏درعا
dji fly 20260728 152002 0120 1785242251934 burst scaled مياه درعا تطلق حملة لإزالة التعديات عن خط دفع الأشعري المغذي لمدينة ‏درعا
IMG 1367 scaled مياه درعا تطلق حملة لإزالة التعديات عن خط دفع الأشعري المغذي لمدينة ‏درعا
IMG 1390 1 scaled مياه درعا تطلق حملة لإزالة التعديات عن خط دفع الأشعري المغذي لمدينة ‏درعا
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