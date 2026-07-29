مياه درعا تطلق حملة لإزالة التعديات عن خط دفع الأشعري المغذي لمدينة ‏درعا

درعا-سانا
باشرت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في درعا اليوم الأربعاء، تنفيذ حملة لإزالة التعديات على خط الدفع الرئيسي من محطة ضخ الأشعري باتجاه مدينة درعا، في إطار جهودها لضمان وصول المياه إلى الأهالي بشكل مناسب والحد من الهدر الناجم عن الاستجرار غير المشروع.
وأوضح مدير الوحدات الاقتصادية في الشركة محمد بركات، في تصريح لـ”سانا”، أن خط الدفع الرئيسي يضخ نحو 1260 متراً مكعباً من المياه في الساعة الواحدة، في حين لا تتجاوز الكمية التي تصل إلى مدينة درعا 315 متراً مكعباً في الساعة، مبيناً أن السبب الرئيسي لهذا الفاقد الكبير هو التعديات الواقعة على الخط.
وأشار بركات إلى أن الشركة تتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، تشمل فرض غرامات مالية تتجاوز 500 مليون ليرة سورية، إضافة إلى تحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، داعياً الأهالي إلى التعاون مع الحملة حفاظاً على حق الجميع في الحصول على مياه الشرب.
وأكد أن الحملة مستمرة حتى إزالة جميع التعديات، بالتوازي مع معايرة فتحات الخط على امتداده في بلدتي عتمان واليادودة، بما يسهم في تحسين كفاءة الضخ وضمان وصول المياه إلى مدينة درعا بالكميات المخصصة.