تضم نحو 250 منشأة.. مدينة حسياء في حمص مركز مهم للصناعات الغذائية

حمص-سانا

تعتبر المنطقة الغذائية في المدينة الصناعية بحسياء، مركزاً مهماً للصناعات الغذائية، حيث تضم نحو 250 منشأة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم السوق المحلية، من خلال إنتاج آلاف الأطنان من المنتجات الأساسية، مثل السكر والزيوت والطحين والأجبان.

وأشار رئيس دائرة الاستثمار في المدينة الصناعية سمير منصور في تصريح لمراسل سانا، إلى المكانة الريادية للصناعات الغذائية في المنطقة، مبيناً أن المنشآت موزعة على مساحة 147 هكتاراً وتوفر نحو 5500 فرصة عمل، منها لـ 800 عامل جديد بدؤوا العمل بعد التحرير.

وأوضح منصور أن المدينة الصناعية تضم منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة، منها مصنعان يغطيان كامل احتياجات السوق المحلية من السكر، و13 مطحنة لإنتاج الدقيق، وستة معامل للزيوت النباتية، إضافة إلى منشآت صغيرة لإنتاج السكاكر والمقبلات، مع منح تراخيص لإنشاء منشأتين غذائيتين جديدتين، لتعزيز دورهما كمصدر للأمن الغذائي.

من جهته بين سيد شهوان المدير التنفيذي لمجموعة صناعية في حسياء، أن منشآته تضم عدة مطاحن ومعملاً لإنتاج المعكرونة، موضحاً أن الإنتاج اليومي يشمل نحو 200 طن دقيق و100 طن ذرة و22 طناً معكرونة، ومشيراً إلى “استعادة المنتج المحلي مكانته في السوق بعد التحسن الاقتصادي عقب التحرير”.

من جانبه لفت الصناعي حسين شرف الدين، وهو صاحب منشأة لإنتاج الأجبان، إلى أهمية تقديم منتجات غذائية متميزة في السوق المحلية، موضحاً أن منشآته تنتج مختلف أنواع الأجبان إلى جانب السمنة، مع تغطية السوق المحلية وتصدير الفائض إلى دول مجاورة مثل لبنان والسعودية والكويت.

وتقع المدينة الصناعية في حسياء على الطريق الدولي حمص– دمشق، وعلى بعد نحو 40 كم من مدينة حمص، وتمتد على مساحة 2500 هكتار، مع خطط توسعية تصل إلى 12500 هكتار، وتضم صناعات متنوعة غذائية وهندسية وكيميائية ونسيجية وحرفية، إضافة إلى منطقة خدمية ومنطقة حرة ومرفأ جاف.

