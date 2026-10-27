زخات رعدية متفرقة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بمعظم مناطق ‌‏سوريا

دمشق-سانا‏

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2-‌‏‌‏3 درجات مئوية، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.‏

وبيّن المركز أن الجو يكون نهار اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً بشكل عام، ومن ‌‏المتوقع تكاثر الغيوم المنخفضة خلال ساعات بعد الظهر والمساء لتصبح ‌‏الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر، وخاصةً على المناطق ‏الساحلية ‏والوسطى والبادية، وسديمياً في بعض المناطق الداخلية.‏

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وخلال الليل يكون الجو مائلاً للبرودة بشكل عام، وبارداً نسبياً في المرتفعات ‌‏الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى خلال ‌‏ساعات الليل والصباح الباكر.‏

رياح متقلبة تثير الغبار في المنطقة الشرقية والجزيرة ‏

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات ‌‏نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كم/سا في المنطقة الجنوبية الشرقية ‌‏والجزيرة تثير الغبار في تلك المناطق، وتتحول إلى جنوبية غربية معتدلة ‌‏السرعة خلال ساعات بعد الظهر والمساء، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ‌‏ارتفاع الموج مساءً.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:‏

وكالات: انخفاض أسعار الذهب في بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية ‏المبكرة ‌‏إلى 4013.70 دولاراً للأونصة

دمشق 27/15‏

ريف دمشق – القلمون 22/12‏

القنيطرة 24/13‏

درعا 27/17‏

السويداء 25/18‏

حمص 25/14‏

حماة 26/15‏

اللاذقية 28/21‏

طرطوس 25/18‏

حلب 26/19‏

إدلب 24/17‏

دير الزور 31/19‏

الرقة 28/19‏

الحسكة 29/20‏

وكانت وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث حذرت من تأثر البلاد باضطراب ‌‏جوي، يترافق مع ‏هطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية قوية، مع ‌‏احتمالية عالية لتساقط ‏حبات البَرَد ونشوء رياح هابطة شديدة، وذلك خلال ‌‏الفترة الممتدة من عصر اليوم ‏الثلاثاء 27 تشرين الأول وحتى فجر السبت ‏الموافق ‌‏31 تشرين الأول.‏