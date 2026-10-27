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زخات رعدية متفرقة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بمعظم مناطق ‌‏سوريا

٢٠٢٦٠٢٢٦ ٠٧٥٨٥٩لوغو 1 زخات رعدية متفرقة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بمعظم مناطق ‌‏سوريا
من منطقة الربوة- دمشق-سانا

دمشق-سانا‏

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2-‌‏‌‏3 درجات مئوية، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.‏

وبيّن المركز أن الجو يكون نهار اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً بشكل عام، ومن ‌‏المتوقع تكاثر الغيوم المنخفضة خلال ساعات بعد الظهر والمساء لتصبح ‌‏الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر، وخاصةً على المناطق ‏الساحلية ‏والوسطى والبادية، وسديمياً في بعض المناطق الداخلية.‏
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وخلال الليل يكون الجو مائلاً للبرودة بشكل عام، وبارداً نسبياً في المرتفعات ‌‏الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى خلال ‌‏ساعات الليل والصباح الباكر.‏

رياح متقلبة تثير الغبار في المنطقة الشرقية والجزيرة ‏

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات ‌‏نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كم/سا في المنطقة الجنوبية الشرقية ‌‏والجزيرة تثير الغبار في تلك المناطق، وتتحول إلى جنوبية غربية معتدلة ‌‏السرعة خلال ساعات بعد الظهر والمساء، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ‌‏ارتفاع الموج مساءً.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:‏

وكالات: انخفاض أسعار الذهب في بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية ‏المبكرة ‌‏إلى 4013.70 دولاراً للأونصة

دمشق 27/15‏  

ريف دمشق – القلمون		  22/12‏

القنيطرة		  24/13‏

درعا		  27/17‏

السويداء		  25/18‏

حمص		  25/14‏

حماة		  26/15‏

اللاذقية		  28/21‏

طرطوس		  25/18‏

حلب		  26/19‏

إدلب		  24/17‏

دير الزور		  31/19‏

الرقة		  28/19‏

الحسكة		  29/20‏

وكانت وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث حذرت من تأثر البلاد باضطراب ‌‏جوي، يترافق مع ‏هطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية قوية، مع ‌‏احتمالية عالية لتساقط ‏حبات البَرَد ونشوء رياح هابطة شديدة، وذلك خلال ‌‏الفترة الممتدة من عصر اليوم ‏الثلاثاء 27 تشرين الأول وحتى فجر السبت ‏الموافق ‌‏31 تشرين الأول.‏

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