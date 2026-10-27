زخات رعدية متفرقة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بمعظم مناطق ‌‏سوريا

دمشق-سانا
تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2-3 درجات مئوية، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.
وبيّن المركز أن الجو يكون نهار اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً بشكل عام، ومن المتوقع تكاثر الغيوم المنخفضة خلال ساعات بعد الظهر والمساء لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر، وخاصةً على المناطق الساحلية والوسطى والبادية، وسديمياً في بعض المناطق الداخلية.
وخلال الليل يكون الجو مائلاً للبرودة بشكل عام، وبارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
رياح متقلبة تثير الغبار في المنطقة الشرقية والجزيرة
وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كم/سا في المنطقة الجنوبية الشرقية والجزيرة تثير الغبار في تلك المناطق، وتتحول إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة خلال ساعات بعد الظهر والمساء، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج مساءً.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
وكالات: انخفاض أسعار الذهب في بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة إلى 4013.70 دولاراً للأونصة
|دمشق
|27/15
ريف دمشق – القلمون
|22/12
القنيطرة
|24/13
درعا
|27/17
السويداء
|25/18
حمص
|25/14
حماة
|26/15
اللاذقية
|28/21
طرطوس
|25/18
حلب
|26/19
إدلب
|24/17
دير الزور
|31/19
الرقة
|28/19
الحسكة
|29/20
وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حذرت من تأثر البلاد باضطراب جوي، يترافق مع هطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية قوية، مع احتمالية عالية لتساقط حبات البَرَد ونشوء رياح هابطة شديدة، وذلك خلال الفترة الممتدة من عصر اليوم الثلاثاء 27 تشرين الأول وحتى فجر السبت الموافق 31 تشرين الأول.