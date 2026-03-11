رئيس الأركان العامة يطلع على سير الامتحانات النظرية ضمن عملية تقييم الضباط

دمشق-سانا

أجرى رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان، برفقة عدد من قادة الفرق العسكرية، جولة تفقدية على قاعات الامتحانات النظرية، وذلك ضمن عملية التقييم الشامل للضباط.

وذكرت قناة وزارة الدفاع على التلغرام اليوم الأربعاء، أن اللواء النعسان اطّلع خلال الجولة على سير الامتحانات، مؤكداً أهمية الالتزام بالضوابط التنظيمية، بما يضمن دقة العملية وشفافيتها.

وكانت وزارة الدفاع السورية، أعلنت يوم الإثنين الماضي، إطلاق مرحلة جديدة لتطوير وبناء المؤسسة العسكرية، من خلال عملية تقييم شامل لضباط الجيش العربي السوري.

