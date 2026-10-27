مجلس الشعب يدين القصف الأردني لمناطق بريف درعا ويعزي ذوي الضحايا

دمشق-سانا
أدان مجلس الشعب، اليوم الثلاثاء، قصف طائرات أردنية مواقع في ريف درعا أمس الإثنين، ما أسفر عن سقوط مدنيين بينهم أطفال ونساء، معزياً ذوي الضحايا، وداعياً للجرحى بالشفاء العاجل.
ودعا المجلس، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إلى فتح تحقيق مشترك بين الحكومتين السورية والأردنية، مؤكداً عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين السوري والأردني.
وكان مدير الصحة في درعا الدكتور خالد العميان أفاد في وقت مبكر اليوم، بأن عدد ضحايا الغارات التي نفذها سلاح الجو الأردني على عدد من المواقع بريف درعا، بلغ 7 أشخاص، هم 3 أطفال وامرأة و3 رجال بينهم مسن، إضافة إلى 3 إصابات، هم رجلان وطفل.
وأعربت سوريا عن استنكارها ورفضها عمليات القصف الأردنية التي طالت عدة مواقع في المحافظة، وما رافقها من انتهاك للأجواء السورية دون تنسيق مسبق، معلنةً العمل على تشكيل لجنة ميدانية وأمنية مشتركة عاجلة مع الأردن، بهدف وضع حد لهذه الخروقات والتجاوزات الميدانية ومنع تكرارها.