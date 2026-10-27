مجلس الشعب يدين القصف الأردني لمناطق بريف درعا ويعزي ذوي الضحايا

دمشق-سانا

أدان مجلس الشعب، اليوم الثلاثاء، قصف طائرات أردنية مواقع في ريف ‏درعا أمس الإثنين، ما أسفر عن سقوط مدنيين بينهم أطفال ونساء، معزياً ذوي الضحايا، وداعياً للجرحى بالشفاء العاجل. ‏

ودعا المجلس، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إلى فتح تحقيق ‏مشترك بين الحكومتين السورية والأردنية، مؤكداً عمق العلاقة بين الشعبين ‏الشقيقين السوري والأردني.‏

وكان مدير الصحة في درعا الدكتور خالد ‏العميان‏ أفاد‏ في وقت مبكر اليوم، ‏بأن عدد ضحايا الغارات التي نفذها سلاح الجو ‏الأردني ‏على عدد من ‏المواقع بريف ‏درعا، بلغ 7 ‌‌‏‌‏أشخاص، هم 3 ‏أطفال وامرأة و3 رجال بينهم ‏مسن، إضافة ‏إلى 3 إصابات، ‏هم رجلان ‏وطفل.‏

وأعربت سوريا ‌‏عن استنكارها ورفضها عمليات القصف الأردنية التي ‏طالت عدة مواقع ‏في المحافظة، وما رافقها من انتهاك للأجواء السورية دون ‏تنسيق مسبق، معلنةً العمل على تشكيل لجنة ميدانية وأمنية مشتركة عاجلة ‏مع الأردن، ‏بهدف وضع حد لهذه الخروقات والتجاوزات الميدانية ومنع ‏تكرارها.