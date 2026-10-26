وفاة طفل وإصابة اثنين بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد في حلفايا بريف حماة ‏

حماة-سانا
توفي طفل وأصيب آخران بجروح، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد بريف حماة الشمالي.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي لمديرية صحة حماة محمد مصدر في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن الانفجار وقع في أرض زراعية بمدينة حلفايا بريف حماة الشمالي أثناء قيام إحدى العائلات بقطاف محصول الزيتون، ما أدى إلى وفاة الطفل أحمد عبد الكريم العثمان البالغ من العمر 4 سنوات، وإصابة والدته وعمه بجروح.
وأكد مصدر أنه تم إسعاف المصابين إلى أحد المشافي الخاصة بمدينة محردة لتلقي العلاج اللازم، مبيناً أن حالتهما الصحية جيدة ومستقرة.
وفي مطلع الشهر الجاري، أصيب طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، جراء انفجار لغم في قرية الحماميات بريف حماة الشمالي.
وتواصل الجهات المختصة جهودها لتأمين مختلف المناطق السورية من الألغام والذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة التي لا تزال تشكل خطراً على حياة المدنيين، بما يضمن تسهيل تنقل السكان وتعزيز عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة، إضافة إلى مواصلة ترحيل الأنقاض والركام من المناطق المدمرة.