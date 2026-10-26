وفاة طفل وإصابة اثنين بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد في حلفايا بريف حماة ‏

حماة-سانا

توفي طفل وأصيب آخران بجروح، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد ‏بريف حماة الشمالي.‏

وأوضح مدير المكتب الإعلامي لمديرية صحة حماة محمد مصدر في تصريح لـ سانا اليوم ‏الإثنين، أن الانفجار وقع في أرض زراعية بمدينة حلفايا بريف حماة الشمالي أثناء قيام ‏إحدى العائلات بقطاف محصول الزيتون، ما أدى إلى وفاة الطفل أحمد عبد الكريم ‏العثمان البالغ من العمر 4 سنوات، وإصابة والدته وعمه بجروح.‏

وأكد مصدر أنه تم إسعاف المصابين إلى أحد المشافي الخاصة بمدينة محردة لتلقي ‏العلاج اللازم، مبيناً أن حالتهما الصحية جيدة ومستقرة.‏

وفي مطلع الشهر الجاري، أصيب طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، جراء انفجار لغم في ‏قرية الحماميات بريف حماة الشمالي. ‏

وتواصل الجهات المختصة جهودها لتأمين مختلف المناطق السورية من الألغام والذخائر ‏غير ‌‏المنفجرة والأجسام المشبوهة التي لا تزال تشكل خطراً على حياة المدنيين، بما ‏يضمن تسهيل تنقل ‌‏السكان وتعزيز عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة، إضافة ‏إلى مواصلة ترحيل الأنقاض ‌‏والركام من المناطق المدمرة.‏