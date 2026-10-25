النقل تعيد 276 موظفاً مفصولاً بسبب مشاركتهم بالثورة السورية إلى العمل

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة النقل إعادة 276 موظفاً من المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة ‏السورية إلى رأس عملهم في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، داعية ‏المعنيين إلى مراجعة إدارة المؤسسة أو فروعها في المحافظات لاستكمال إجراءات ‏التعاقد والمباشرة بالعمل.‏

وأوضحت الوزارة في إعلانها الذي نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن ‏على الموظفين الواردة أسماؤهم في القوائم المرفقة بالإعلان تقديم الأوراق الثبوتية ‏المطلوبة، وتشمل صورة عن الهوية الشخصية، ودفتر العائلة أو بياناً عائلياً، وصورة ‏عن قرار التعيين السابق وقرار الفصل، إضافة إلى صورة عن حساب “شام كاش”، ‏ووثيقة غير محكوم.‏

وحددت الوزارة يوم الـ 15 من تشرين الثاني القادم موعداً نهائياً لتقديم الأوراق ‏الثبوتية، داعية جميع المعنيين إلى الالتزام بالموعد المحدد ومراجعة الجهات المعنية ‏ضمن المدة المذكورة لاستكمال الإجراءات المطلوبة أصولاً.‏

وأشارت الوزارة إلى إمكانية الاطلاع على أسماء الموظفين المشمولين بالقرار من ‏خلال زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي.‏

وكانت وزارة النقل دعت في الـ 24 من أيلول الفائت المفصولين بسبب مشاركتهم في ‏الثورة السورية إلى مراجعة أقرب مديرية نقل، بهدف تحديث بياناتهم الشخصية، ‏واستكمال الإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى العمل.