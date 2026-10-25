النقل تعيد 276 موظفاً مفصولاً بسبب مشاركتهم بالثورة السورية إلى العمل

دمشق-سانا
أعلنت وزارة النقل إعادة 276 موظفاً من المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية إلى رأس عملهم في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، داعية المعنيين إلى مراجعة إدارة المؤسسة أو فروعها في المحافظات لاستكمال إجراءات التعاقد والمباشرة بالعمل.
وأوضحت الوزارة في إعلانها الذي نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن على الموظفين الواردة أسماؤهم في القوائم المرفقة بالإعلان تقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة، وتشمل صورة عن الهوية الشخصية، ودفتر العائلة أو بياناً عائلياً، وصورة عن قرار التعيين السابق وقرار الفصل، إضافة إلى صورة عن حساب “شام كاش”، ووثيقة غير محكوم.
وحددت الوزارة يوم الـ 15 من تشرين الثاني القادم موعداً نهائياً لتقديم الأوراق الثبوتية، داعية جميع المعنيين إلى الالتزام بالموعد المحدد ومراجعة الجهات المعنية ضمن المدة المذكورة لاستكمال الإجراءات المطلوبة أصولاً.
وأشارت الوزارة إلى إمكانية الاطلاع على أسماء الموظفين المشمولين بالقرار من خلال زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي.
وكانت وزارة النقل دعت في الـ 24 من أيلول الفائت المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية إلى مراجعة أقرب مديرية نقل، بهدف تحديث بياناتهم الشخصية، واستكمال الإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى العمل.