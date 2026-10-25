انطلاق فعاليات معرض سوريا الدولي للأمن ‌‏والسلامة (‏FORTIX 2026‌‏) بدمشق

دمشق-سانا



انطلقت اليوم الأحد في مدينة المعارض بدمشق فعاليات معرض سوريا الدولي للأمن ‏والسلامة (‏FORTIX 2026)، الذي تنظمه شركة «وسم» للحلول الإلكترونية ‏والبرمجية الذكية، بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بمشاركة جهات ‏حكومية ومؤسسات وشركات متخصصة في مجالات الأمن والسلامة.‏



ويشكّل المعرض الحدث الوطني المتخصص الأول من نوعه في سوريا، لاستعراض ‏أحدث التقنيات والحلول في مجالات الأمن والسلامة والدفاع المدني ومكافحة الحرائق ‏وإدارة الطوارئ والكوارث والأمن السيبراني، ويتضمن جلسات حوارية ومحاضرات ‏تخصصية وورش عمل بمشاركة 35 خبيراً ومتخصصاً من عدة دول.‏

أحدث حلول الأمن والسلامة

وأكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، في كلمة خلال الافتتاح، أن ‏المعرض يجمع أحدث حلول الأمن والسلامة والتقنيات الذكية وأنظمة الاستجابة ‏للطوارئ، بهدف تعزيز حماية الإنسان والمنشآت، مشيراً إلى أهمية تطبيق الأكواد ‏والمعايير العالمية للأمن والسلامة خلال مرحلة إعادة الإعمار، ولا سيما في ورش ‏البناء ومشاريع تأهيل البنى التحتية.‏

وأوضح الوزير الصالح أن الالتزام بمعايير الأمن الصناعي والسلامة المهنية يسهم في ‏الحد من الحوادث ورفع كفاءة الإنتاج وتعزيز استقرار المنشآت الصناعية ودعم ‏الاستدامة الاقتصادية، مؤكداً أن تعزيز التشريعات والرقابة على معايير السلامة في ‏مختلف القطاعات يشكل أولوية وطنية، من خلال التفتيش الدوري على المنشآت ‏وتنظيم مواقع العمل والالتزام بتعليمات السلامة.‏

الأمن السيبراني ركيزة للاستقرار الوطني

وأشار وزير الطوارئ إلى أن التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي أصبحا عنصرين ‏أساسيين في منظومة الأمن والسلامة الحديثة، لدورهما في التنبؤ بالمخاطر ورصد ‏التهديدات ودعم اتخاذ القرار خلال حالات الطوارئ.‏

ولفت إلى أهمية الأمن السيبراني بوصفه أحد أعمدة الاستقرار الوطني، في ظل ‏التهديدات الإلكترونية التي قد تستهدف شبكات الكهرباء والاتصالات والمنشآت ‏الحيوية والمؤسسات المالية والخدمية.‏

منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون

وأكد مدير قسم المعارض في المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية صبحي ‏الدالي، أن المعرض يشكل منصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات ‏والحلول، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والشركات المحلية والدولية.‏

وأوضح الدالي أن المعارض المتخصصة تسهم في تطوير القطاعات الحيوية وفتح ‏آفاق جديدة للشراكات والاستثمار، وتشجيع نقل المعرفة والتكنولوجيا بما يدعم التنمية ‏والتحديث في سوريا، مشيراً إلى حرص المؤسسة على دعم المعارض النوعية وتوفير ‏بيئة مناسبة للتواصل والتعاون الاقتصادي والتقني بين الجهات المشاركة.‏

تطوير الخدمات الرقمية وحماية المعلومات

وبيّن المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات شحادة الإبراهيم، أن الأمن ‏السيبراني أصبح ركيزة أساسية في منظومات الأمن والسلامة، مع تسارع التحول ‏الرقمي وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا.‏

وأوضح الإبراهيم أن الهيئة تعمل على تعزيز موثوقية الخدمات الرقمية وتطوير حلول ‏الاستضافة ومراكز البيانات ورفع مستوى الوعي بالمخاطر السيبرانية، مشدداً على ‏أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير الخدمات الرقمية ‏وحماية المعلومات.‏

ويستمر المعرض حتى الـ28 من تشرين الأول الجاري، ويستقبل زواره يومياً من ‏الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى السابعة مساءً، مستعرضاً أحدث التقنيات والحلول ‏في قطاعات الأمن والسلامة والدفاع المدني ومكافحة الحرائق وإدارة الطوارئ ‏والكوارث والأمن السيبراني، إضافة إلى أنظمة المراقبة والحماية وأمن المنشآت ‏والبنية التحتية الحيوية.‏