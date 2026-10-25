انطلاق فعاليات معرض سوريا الدولي للأمن ‌‏والسلامة (‏FORTIX 2026‌‏) بدمشق

دمشق-سانا
انطلقت اليوم الأحد في مدينة المعارض بدمشق فعاليات معرض سوريا الدولي للأمن والسلامة (FORTIX 2026)، الذي تنظمه شركة «وسم» للحلول الإلكترونية والبرمجية الذكية، بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات وشركات متخصصة في مجالات الأمن والسلامة.
ويشكّل المعرض الحدث الوطني المتخصص الأول من نوعه في سوريا، لاستعراض أحدث التقنيات والحلول في مجالات الأمن والسلامة والدفاع المدني ومكافحة الحرائق وإدارة الطوارئ والكوارث والأمن السيبراني، ويتضمن جلسات حوارية ومحاضرات تخصصية وورش عمل بمشاركة 35 خبيراً ومتخصصاً من عدة دول.
أحدث حلول الأمن والسلامة
وأكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، في كلمة خلال الافتتاح، أن المعرض يجمع أحدث حلول الأمن والسلامة والتقنيات الذكية وأنظمة الاستجابة للطوارئ، بهدف تعزيز حماية الإنسان والمنشآت، مشيراً إلى أهمية تطبيق الأكواد والمعايير العالمية للأمن والسلامة خلال مرحلة إعادة الإعمار، ولا سيما في ورش البناء ومشاريع تأهيل البنى التحتية.
وأوضح الوزير الصالح أن الالتزام بمعايير الأمن الصناعي والسلامة المهنية يسهم في الحد من الحوادث ورفع كفاءة الإنتاج وتعزيز استقرار المنشآت الصناعية ودعم الاستدامة الاقتصادية، مؤكداً أن تعزيز التشريعات والرقابة على معايير السلامة في مختلف القطاعات يشكل أولوية وطنية، من خلال التفتيش الدوري على المنشآت وتنظيم مواقع العمل والالتزام بتعليمات السلامة.
الأمن السيبراني ركيزة للاستقرار الوطني
وأشار وزير الطوارئ إلى أن التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي أصبحا عنصرين أساسيين في منظومة الأمن والسلامة الحديثة، لدورهما في التنبؤ بالمخاطر ورصد التهديدات ودعم اتخاذ القرار خلال حالات الطوارئ.
ولفت إلى أهمية الأمن السيبراني بوصفه أحد أعمدة الاستقرار الوطني، في ظل التهديدات الإلكترونية التي قد تستهدف شبكات الكهرباء والاتصالات والمنشآت الحيوية والمؤسسات المالية والخدمية.
منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون
وأكد مدير قسم المعارض في المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية صبحي الدالي، أن المعرض يشكل منصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والحلول، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والشركات المحلية والدولية.
وأوضح الدالي أن المعارض المتخصصة تسهم في تطوير القطاعات الحيوية وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمار، وتشجيع نقل المعرفة والتكنولوجيا بما يدعم التنمية والتحديث في سوريا، مشيراً إلى حرص المؤسسة على دعم المعارض النوعية وتوفير بيئة مناسبة للتواصل والتعاون الاقتصادي والتقني بين الجهات المشاركة.
تطوير الخدمات الرقمية وحماية المعلومات
وبيّن المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات شحادة الإبراهيم، أن الأمن السيبراني أصبح ركيزة أساسية في منظومات الأمن والسلامة، مع تسارع التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا.
وأوضح الإبراهيم أن الهيئة تعمل على تعزيز موثوقية الخدمات الرقمية وتطوير حلول الاستضافة ومراكز البيانات ورفع مستوى الوعي بالمخاطر السيبرانية، مشدداً على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير الخدمات الرقمية وحماية المعلومات.
ويستمر المعرض حتى الـ28 من تشرين الأول الجاري، ويستقبل زواره يومياً من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى السابعة مساءً، مستعرضاً أحدث التقنيات والحلول في قطاعات الأمن والسلامة والدفاع المدني ومكافحة الحرائق وإدارة الطوارئ والكوارث والأمن السيبراني، إضافة إلى أنظمة المراقبة والحماية وأمن المنشآت والبنية التحتية الحيوية.