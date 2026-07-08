افتتاح ثاني أكبر محطة ضخ بحلب بعد تأهيلها لتزويد 40 قرية بمياه الشرب

حلب-سانا



افتتحت مديرية الموارد المائية في محافظة حلب واللجنة الدولية للصليب الأحمر، المحطة المشتركة لضخ المياه بعد استكمال أعمال إعادة تأهيلها تمهيداً لاستئناف عمليات الضخ فيها حيث ستزود أكثر من 40 قرية بمياه الشرب.



وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن المحطة تؤمن مياه الري لمشروعات مسكنة على مساحة تقارب 21 ألف هكتار، وتزوّد أكثر من 40 قرية بمياه الشرب، ما يعزز استقرار الخدمات المائية، ويدعم القطاعين الزراعي والخدمي في المنطقة.



ولفتت الوزارة إلى أن المحطة المشتركة تعد ثاني أكبر محطة ضخ في محافظة حلب بعد محطة البابيري، وتشكل ركيزة أساسية في منظومة الري وإمدادات مياه الشرب في ريف حلب الشرقي، نظراً لدورها الحيوي في دعم الإنتاج الزراعي، وتحسين واقع الخدمات.



حضر الافتتاح عضو المكتب التنفيذي فرهاد خورتو، ومديرو ‏المناطق والكوادر الفنية ورئيس اتحاد العمال.‏