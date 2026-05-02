الصناعة في دير الزور.. خطوات لإحياء الإنتاج وطرح قطاعات حيوية للاستثمار

دمشق-سانا

تواجه الصناعة في دير الزور تحديات كبيرة، نتيجة الأضرار التي لحقت بالقطاع خلال السنوات الماضية، حيث تعرضت المنطقة الصناعية وعدد من المنشآت الحيوية، في المحافظة لعمليات تدمير ممنهج على يد النظام البائد، ما أدى إلى توقف العديد من خطوط الإنتاج، وتراجع النشاط الصناعي بشكل ملحوظ.

وأوضح المشرف على الفعاليات الصناعية والاقتصادية في دير الزور ثامر العبود في تصريح لـ “سانا”، أن قطاع الصناعة في دير الزور يحتاج إلى إعادة بناء شاملة، لافتاً إلى أن المدينة الصناعية وعدداً من المنشآت، مثل معامل السكر والورق والغزل والنسيج والمحلج الحديث، تعرضت لدمار واسع، ما يتطلب جهوداً كبيرة لإعادتها إلى العمل.

وأشار العبود، إلى أن الجهات المعنية تعمل حالياً على وضع خطط لإعادة تأهيل هذه المنشآت وتشغيلها مجدداً، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم عجلة الإنتاج، مؤكداً أن عودة هذه المصانع إلى العمل سيكون لها انعكاس إيجابي مباشر على المواطنين، ولا سيما المزارعين، نظراً لارتباط العديد من الصناعات في المنطقة بالقطاع الزراعي، مثل القطن والمنتجات الزراعية الأخرى.

قطاعات حيوية للاستثمار

وأضاف العبود: إن هناك دراسات ومخططات قيد الإعداد لإعادة تنظيم وتأهيل المنطقة الصناعية، بما يتيح استقطاب مستثمرين لإقامة مشاريع صناعية جديدة، مشيراً إلى أن عدداً من المنشآت، كمعامل السكر والمحلج ومعامل الغزل، مطروحة حالياً للاستثمار وفق شروط محددة، في إطار دعم إعادة الإقلاع الصناعي في المحافظة.

وفيما يتعلق بالإطار الزمني لإعادة التأهيل، بيّن العبود أن العمل لا يزال في مرحلة إعداد الدراسات والمخططات، إلى جانب طرح الفرص الاستثمارية، ما يعني أن عملية إعادة الإعمار الصناعي تحتاج إلى وقت وجهود متكاملة بين الجهات المعنية والمستثمرين.

ولفت العبود، إلى أن القطاع الحرفي تأثر أيضاً بشكل كبير خلال السنوات الماضية، نتيجة نزوح عدد كبير من أصحاب المهن والحرف، إلا أن الفترة الحالية تشهد عودة تدريجية لهؤلاء، حيث يسجل عودة مستمرة وبشكل شبه أسبوعي لأصحاب الورش والمهن إلى مناطقهم، ما يشكل مؤشراً إيجابياً على بدء تعافي النشاط الاقتصادي المحلي.

ويشكل التكامل بين إعادة تأهيل البنية التحتية والمنشآت الإنتاجية، ودعم عودة الصناعيين والحرفيين، إلى جانب إعادة تنظيم القطاع الصناعي، خطوة جوهرية لاستعادة النشاط الصناعي في دير الزور، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، لينعكس إيجاباً على جميع القطاعات المرتبطة بالإنتاج.