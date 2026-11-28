لندن-سانا
تراجعت العملة الإيرانية اليوم السبت إلى مستوى قياسي متدنٍ، مقتربة من حاجز ثلاثة ملايين ريال مقابل الدولار الأمريكي، وسط ارتفاع معدلات التضخم وتشديد العقوبات الأمريكية على إيران.
وذكرت وكالة رويترز أن الدولار سجل نحو مليونين و990 ألف ريال، مقارنة بمليونين و938 ألف ريال أمس الجمعة، فيما أظهر موقع “ألان تشاند دوت كوم” ارتفاع سعر الدولار إلى مليونين و997 ألف ريال، بزيادة بلغت 1.77 بالمئة.
وتراجعت قيمة الريال الإيراني بنحو 42 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية -الإيرانية في 28 شباط الماضي، وزاد تراجعها بعد فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية في تموز الماضي، ما حدّ من تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد.