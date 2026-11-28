لندن-سانا‏

تراجعت العملة الإيرانية اليوم السبت إلى مستوى قياسي متدنٍ، مقتربة من حاجز ثلاثة ملايين ريال مقابل ‏الدولار الأمريكي، وسط ارتفاع معدلات التضخم وتشديد العقوبات الأمريكية على إيران.‏

وذكرت وكالة رويترز أن الدولار سجل نحو مليونين و990 ألف ريال، مقارنة بمليونين و938 ‏ألف ريال أمس الجمعة، فيما أظهر موقع “ألان تشاند دوت كوم” ارتفاع سعر الدولار إلى مليونين و997 ‏ألف ريال، بزيادة بلغت 1.77 بالمئة.‏

وتراجعت قيمة الريال الإيراني بنحو 42 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي منذ اندلاع الحرب الأمريكية ‏الإسرائيلية -الإيرانية في 28 شباط الماضي، وزاد تراجعها بعد فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية ‏في تموز الماضي، ما حدّ من تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد.‏