الداخلية السورية تنفي مزاعم حول تقنيات فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الخبر الذي تداولته بعض الصفحات والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي حول ما سمته “معلومات وأساليب تقنية سيستخدمها فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية في عمله” غير صحيح وفيه معلومات مضللة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في قناته عبر تلغرام: “إن أخبار كل إدارات الوزارة وأقسامها ومنها فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لإدارة المباحث الجنائية تُنشَر عبر معرفات الوزارة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية: إن “عمل فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية يتم وفق القوانين والأنظمة المعتمدة، ويستند في أساليب عمله الفني والتقني والتعامل مع الجرائم الإلكترونية إلى كادر متخصص من المهندسين والفنيين”.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تهيب بالإخوة المواطنين الرجوع إلى المصادر الرسمية في الوزارة بما يتعلق بعملها.