ندوة إرشادية في الباب بريف حلب حول أشجار الزيتون ومكافحة الآفات

حلب-سانا

نظمت مديرية الزراعة في محافظة حلب بالتعاون مع غرفة زراعة حلب ومديرية الثقافة في المحافظة اليوم الأربعاء، ندوة إرشادية تخصصية لأهالي ومزارعي مدينة الباب بريف المحافظة حول طرق خدمة أشجار الزيتون ومكافحة الآفات والحشرات التي تصيبها.

وأكد مدير زراعة حلب المهندس فراس سعيد في تصريح لمراسل سانا، أن الندوة تأتي في سياق خطط وزارة الزراعة لدعم وتطوير القطاع في ريف حلب، مع التركيز على مزارعي الزيتون بهدف تزويدهم بالمعارف الفنية والوقائية اللازمة لحماية المحصول ورفع معدلات الإنتاج، مبيّناً أن الندوة ركزت على تقديم شروح عملية حول عمليات الخدمة الزراعية، وآليات القطاف السليمة، والوقاية من الأمراض.

وأشار سعيد إلى أن الندوة تضمنت حواراً مباشراً مع المزارعين للاستماع إلى مشكلاتهم ورفدهم بالمعلومات المهنية، بما يصب في اتجاه تحسين المردودية الاقتصادية.

خطط الإدارة المتكاملة للآفات

من جانبه أوضح رئيس شعبة إدارة الآفات في مديرية زراعة حلب الدكتور المهندس مصطفى قداد أن الشعبة طرحت خلال الندوة برامج الإدارة المتكاملة للحشرات والأمراض التي تهدد الشجرة، لافتاً إلى رصد أهم الحشرات والأمراض الشائعة في حقول المنطقة وسبل معالجتها بكفاءة.

وأشار قداد إلى أن التواجد الميداني لفرق المديرية في مدينة الباب يهدف بالدرجة الأولى إلى توفير الدعم الإرشادي المباشر، وتحفيز المزارعين على اتباع الأساليب العلمية في رعاية بساتينهم لضمان ديمومتها الوظيفية والإنتاجية.

أهمية التأهيل والتقليم العلمي

بدوره أشار المواطن محمود أحمد العثمان وهو مزارع وخبير في تقليم الأشجار المثمرة وتربيتها، إلى القيمة العلمية والعملية لهذه الندوة في تعريف الفلاحين بمراحل نمو الأشجار وكيفية معالجة الأمراض بصورة دقيقة.

واقترح العثمان تشكيل لجان متخصصة تضم مهندسين زراعيين وأصحاب خبرة لتأهيل وتخريج مقلمين فنيين، لتفادي الأخطاء الناجمة عن التقليم الجائر والعشوائي، مؤكداً أن الحفاظ على ثمار الزيتون يمثل حماية مباشرة للاقتصاد المحلي نظراً لأن شجرة الزيتون تمثل ثروة مجتمعية مشتركة.

وتأتي هذه الندوات الإرشادية المشتركة لتؤكد مواصلة المؤسسات الزراعية والأهلية في محافظة حلب تفعيل برامج التطوير الريفي، وتوسيع نطاق التوعية الحقلية، بما يضمن صيانة الثروة الشجرية وتطوير قدرات البنية التحتية للقطاع الزراعي.