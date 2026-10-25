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قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي

توغل اسرائيلي في القنيطرة 860x573 1 قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي
توغل إسرائيلي في القنيطرة-أرشيف-سانا

القنيطرة-سانا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، على الطريق الواصل بين بلدة جباتا الخشب وقرية عين البيضة بريف القنيطرة الشمالي.

وأفاد مراسل سانا في القنيطرة بأن قوةً للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من عدة آليات عسكرية قامت بنصب حاجز مؤقت على الطريق، وعمدت إلى تفتيش المارة قبل أن تنسحب من المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت أمس السبت على مفرق الكسارات محيط بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، حيث قامت بنصب حاجز عسكري وعمدت إلى تفتيش المارة قبل انسحابها من الموقع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر ‌‏‌‏‌‏توغلاته ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏المتكررة في ‌‏الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، ‌‏‌‏‌‏وتجريف الأراضي، ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏وتنفيذ اعتداءات ‌‏بالقذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‏أن جميع ‌‏‌‏‌‏الإجراءات ‏التي يتخذها باطلة وملغاة ولا يترتب عليها أي أثر ‏قانوني وفقاً للقانون الدولي، ‌‏‌‏‌‏كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‏بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل ‏من ‌‏‌‏الجنوب ‏السوري.‏

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