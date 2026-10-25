التربية تشدد على مديرياتها لاتخاذ إجراءات احترازية عند ‏الاشتباه بمخلفات الحرب ‏

دمشق-سانا

‏شددت وزارة التربية والتعليم على مديرياتها في ‏المحافظات السورية كافة، بضرورة ‏اتخاذ إدارات المدارس إجراءات السلامة والحيطة والحذر عند الاشتباه بوجود لغم ‏أو أي جسم مشبوه من مخلفات الحرب داخل المدرسة أو في ‏محيطها، حفاظاً على سلامة الطلاب والعاملين في المؤسسات ‏التعليمية.‏

وأكدت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الأحد، ضرورة ‏منع الطلاب والكوادر التعليمية والإدارية من الاقتراب من ‏الموقع المشتبه به، أو محاولة نقل الجسم أو التعامل معه بأي ‏شكل من الأشكال، مع ضرورة إبلاغ مديرية الطوارئ وإدارة ‏الكوارث في المحافظة والجهات المختصة بالسرعة الممكنة، ‏لتقييم الحالة واتخاذ التدابير اللازمة وفق الأصول المعتمدة، ‏لضمان سلامة الجميع إلى حين معالجة الخطر من الجهات ‏المختصة.‏

يذكر أن فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة ‏الكوارث بمحافظة اللاذقية، ‏أخلت في الـ 21 من تشرين الأول ‏الجاري، طلاب مدرسة الثانوية والإعدادية في بلدة سلمى بريف ‏المحافظة، بعد ‏تلقي بلاغ عن وجود مخلفات حرب غير منفجرة ‏بالقرب منها، حرصاً على سلامة ‏الطلاب، بالتزامن مع تنفيذ ‏إجراءات لتأمين الموقع والتخلص من الذخائر.‏