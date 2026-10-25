التربية تشدد على مديرياتها لاتخاذ إجراءات احترازية عند ‏الاشتباه بمخلفات الحرب ‏

دمشق-سانا
شددت وزارة التربية والتعليم على مديرياتها في المحافظات السورية كافة، بضرورة اتخاذ إدارات المدارس إجراءات السلامة والحيطة والحذر عند الاشتباه بوجود لغم أو أي جسم مشبوه من مخلفات الحرب داخل المدرسة أو في محيطها، حفاظاً على سلامة الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية.
وأكدت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الأحد، ضرورة منع الطلاب والكوادر التعليمية والإدارية من الاقتراب من الموقع المشتبه به، أو محاولة نقل الجسم أو التعامل معه بأي شكل من الأشكال، مع ضرورة إبلاغ مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في المحافظة والجهات المختصة بالسرعة الممكنة، لتقييم الحالة واتخاذ التدابير اللازمة وفق الأصول المعتمدة، لضمان سلامة الجميع إلى حين معالجة الخطر من الجهات المختصة.
يذكر أن فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة اللاذقية، أخلت في الـ 21 من تشرين الأول الجاري، طلاب مدرسة الثانوية والإعدادية في بلدة سلمى بريف المحافظة، بعد تلقي بلاغ عن وجود مخلفات حرب غير منفجرة بالقرب منها، حرصاً على سلامة الطلاب، بالتزامن مع تنفيذ إجراءات لتأمين الموقع والتخلص من الذخائر.