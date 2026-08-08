إعادة افتتاح الجسر الترابي في دير الزور بعد إغلاقه ‏احترازياً

دير الزور-سانا
أعادت الجهات المعنية اليوم السبت، افتتاح الجسر الترابي على نهر الفرات في دير الزور أمام حركة المشاة والآليات، بعد إغلاقه بشكل احترازي نتيجة ارتفاع منسوب مياه النهر.
وذكر مراسل سانا في دير الزور، أن حركة المرور عادت إلى طبيعتها على الجسر، عقب إغلاقه احترازياً الليلة الماضية من قبل لجنة الاستجابة الطارئة في المحافظة، حرصاً على سلامة المواطنين والآليات.
وكان المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور أوضح مساء أمس الجمعة أن ارتفاع منسوب مياه الفرات في دير الزور ناجم عن زيادة سابقة في تمرير المياه من سد كديران بهدف توليد الكهرباء، وليس عن زيادة حالية في الإطلاقات.
وبيّن بكور أن التمرير المائي رُفع خلال الأيام الماضية من 500 إلى 600 متر مكعب في الثانية لتعزيز إنتاج الكهرباء خلال موجة الحر، قبل أن يُخفض إلى 300 متر مكعب في الثانية لمدة ثلاثة أيام، لإتاحة استكمال صب قواعد جسر السياسية، مشيراً إلى أنه ستتم بعد انتهاء الأعمال العودة إلى تمرير 600 متر مكعب في الثانية حتى نهاية الشهر الحالي.