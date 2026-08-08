إعادة افتتاح الجسر الترابي في دير الزور بعد إغلاقه ‏احترازياً

‎ ‌دير الزور-سانا‏

أعادت الجهات المعنية اليوم السبت، افتتاح الجسر الترابي ‏على ‏نهر الفرات في دير الزور أمام حركة المشاة ‏والآليات، بعد ‏إغلاقه بشكل احترازي نتيجة ارتفاع ‏منسوب مياه النهر‎.‎

وذكر مراسل سانا في دير الزور، أن حركة المرور ‏عادت إلى ‏طبيعتها على الجسر، عقب إغلاقه احترازياً ‏الليلة الماضية من ‏قبل لجنة الاستجابة الطارئة في ‏المحافظة، حرصاً على سلامة ‏المواطنين والآليات‎.‎

وكان المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور ‏أوضح ‏مساء أمس الجمعة أن ارتفاع منسوب مياه الفرات في ‏دير الزور ‏ناجم عن زيادة سابقة في تمرير المياه من سد ‏كديران بهدف ‏توليد الكهرباء، وليس عن زيادة حالية في ‏الإطلاقات‎.‎

وبيّن بكور أن التمرير المائي رُفع خلال الأيام الماضية ‏من ‌‏500 إلى 600 متر مكعب في الثانية لتعزيز إنتاج ‏الكهرباء ‏خلال موجة الحر، قبل أن يُخفض إلى ‌‏300 متر مكعب في ‏الثانية لمدة ثلاثة أيام، لإتاحة ‏استكمال صب قواعد جسر ‏السياسية، مشيراً إلى أنه ستتم ‏بعد انتهاء الأعمال العودة إلى ‏تمرير 600 متر مكعب في ‏الثانية حتى نهاية الشهر الحالي.‏