المواقع الطبيعية بريف اللاذقية فعالية للجمعية السورية للأنشطة الجبلية

اللاذقية-سانا

نظّمت الجمعية السورية للأنشطة الجبلية، اليوم السبت، نشاطاً بيئياً تدريبياً في قرية كفرية بمنطقة الحفة في ريف اللاذقية، ضمن موقع “وادي العجائب”، بمشاركة نحو 25 شاباً وشابةً من طلاب الجامعات وهواة المغامرة والطبيعة.

وتضمن النشاط مسيراً على طريق ترابي وصولاً إلى شلال عين الست، حيث تخللت البرنامج استراحة قرب الشلال، وفقرة تدريبية اختيارية للراغبين بخوض تجربة الإنزال الجبلي على الشلال باستخدام المعدات المخصصة، إلى جانب جولة حرة للتعرف على الموقع وطبيعته الخلابة وقيمته التاريخية.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية إبراهيم سعود، أن هذا النشاط يندرج ضمن جهود الجمعية للتعريف بالمواقع الطبيعية في ريف اللاذقية، وتعزيز ثقافة السياحة البيئية والمغامرات الآمنة بين فئة الشباب، مشيراً إلى أن المشاركين قدموا من عدة مناطق، وأن معظمهم يخوض هذه التجربة للمرة الأولى.

السياحة البيئية

ولفت سعود إلى أن سوريا تزخر بتنوع طبيعي وأماكن سياحية غير معروفة على نطاق واسع، مشيراً إلى تزايد الاهتمام بالسياحة البيئية مؤخراً، مما شجع الشباب على استكشاف هذه المواقع وتفريغ طاقاتهم بشكل إيجابي.

من جانبها وصفت المشاركة شهد شعار، وهي طالبة جامعية، تجربة الإنزال الجبلي بالممتعة والمفيدة، مؤكدة أنها ساهمت في تنمية مهاراتها الرياضية ومنحتها فرصة التعرف على أصدقاء جدد من مختلف المحافظات.

بدورها أكدت المشاركة زينب بليدي أن التجربة كانت سهلة وآمنة بفضل إشراف الفريق، واستخدام معدات الأمان المناسبة، ودعت الراغبين إلى خوض هذه المغامرة والاستمتاع بالطبيعة في أجواء شتوية مميزة.

يُذكر أن الجمعية السورية للأنشطة الجبلية تُعنى بنشر ثقافة الرياضات الجبلية والسياحة البيئية في سوريا، من خلال تنظيم مسيرات جبلية دورية، ورحلات استكشافية، ودورات تدريبية متخصصة في تقنيات التسلق والإنزال الجبلي، بهدف تعريف المشاركين بالمواقع الطبيعية في بلادهم وتعزيز الوعي البيئي لديهم.