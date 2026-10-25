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درجات الحرارة أعلى من معدلاتها وزخات مطرية محتملة ‏في بعض المناطق

IMG 6736 درجات الحرارة أعلى من معدلاتها وزخات مطرية محتملة ‏في بعض المناطق
من مدينة دمشق-سانا

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة اليوم الأحد، أعلى من معدلاتها السنوية ‏بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق السورية.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الطقس خلال النهار ‏يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل ‏زخات من المطر فوق أجزاء من المناطق الجنوبية والبادية ‏والشرقية والقلمون، وسديمياً في بعض المناطق الداخلية.‏

وخلال الليل يستمر الجو مائلاً للبرودة بشكل عام وبارداً في ‏المرتفعات الجبلية.‏

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، ‏ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:‏

دمشق 16/30‏

ريف دمشق القلمون		  10/23‏

درعا		  17/32‏

القنيطرة		  16/27‏

السويداء		  17/27‏

حمص		  15/31‏

حماه		  15/30‏

اللاذقية		  19/27‏

طرطوس		  18/27‏

حلب		  15/29‏

إدلب		  15/29‏

دير الزور		  15/30‏

الرقة		  14/29‏

الحسكة		  17/28‏
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