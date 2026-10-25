درجات الحرارة أعلى من معدلاتها وزخات مطرية محتملة ‏في بعض المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة اليوم الأحد، أعلى من معدلاتها السنوية ‏بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق السورية.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الطقس خلال النهار ‏يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل ‏زخات من المطر فوق أجزاء من المناطق الجنوبية والبادية ‏والشرقية والقلمون، وسديمياً في بعض المناطق الداخلية.‏

وخلال الليل يستمر الجو مائلاً للبرودة بشكل عام وبارداً في ‏المرتفعات الجبلية.‏

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، ‏ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:‏