درجات الحرارة أعلى من معدلاتها وزخات مطرية محتملة ‏في بعض المناطق

دمشق-سانا
تبقى درجات الحرارة اليوم الأحد، أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق السورية.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الطقس خلال النهار يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق أجزاء من المناطق الجنوبية والبادية والشرقية والقلمون، وسديمياً في بعض المناطق الداخلية.
وخلال الليل يستمر الجو مائلاً للبرودة بشكل عام وبارداً في المرتفعات الجبلية.
وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|16/30
ريف دمشق القلمون
|10/23
درعا
|17/32
القنيطرة
|16/27
السويداء
|17/27
حمص
|15/31
حماه
|15/30
اللاذقية
|19/27
طرطوس
|18/27
حلب
|15/29
إدلب
|15/29
دير الزور
|15/30
الرقة
|14/29
الحسكة
|17/28