واشنطن-سانا
كشفت شركة “Vector Defense” الأمريكية عن طائرة مسيّرة هجومية جديدة تعمل بمحرك نبضي نفاث، أطلقت عليها اسم “بومبارد”.
وذكر موقع أكسيوس الأمريكي اليوم الجمعة أن المسيّرة صممت لتنفيذ مهام هجومية بعيدة المدى، مستفيدة من الدروس المستخلصة من الحرب الروسية الأوكرانية، وتمثل توسعاً في نشاط الشركة التي اشتهرت سابقاً بتطوير المسيّرات الصغيرة ورباعية المراوح.
وتختلف “بومبارد” عن الطائرات رباعية المراوح التي طورتها الشركة سابقاً، من حيث التصميم ونوع المحرك وطبيعة المهام المعلنة، في إطار سعي الشركة إلى تطوير منظومتها من الطائرات غير المأهولة.
يشار إلى أن الجيش الأمريكي، أعلن في 18 آب الماضي، إطلاق أول قوة مهام متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات للطائرات المسيّرة الهجومية، تحت اسم “فالكون سترايك”.