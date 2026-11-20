واشنطن-سانا ‏

كشفت شركة “‏Vector Defense‏” الأمريكية عن طائرة مسيّرة هجومية جديدة تعمل ‏بمحرك نبضي نفاث، أطلقت عليها اسم “بومبارد”.‏

وذكر موقع أكسيوس الأمريكي اليوم الجمعة أن المسيّرة صممت لتنفيذ مهام هجومية ‏بعيدة المدى، مستفيدة من الدروس المستخلصة من الحرب الروسية الأوكرانية، وتمثل ‏توسعاً في نشاط الشركة التي اشتهرت سابقاً بتطوير المسيّرات الصغيرة ورباعية ‏المراوح.‏

وتختلف “بومبارد” عن الطائرات رباعية المراوح التي طورتها الشركة سابقاً، من حيث ‏التصميم ونوع المحرك وطبيعة المهام المعلنة، في إطار سعي الشركة إلى تطوير ‏منظومتها من الطائرات غير المأهولة.‏

يشار إلى أن الجيش الأمريكي، أعلن في 18 آب الماضي، إطلاق أول قوة مهام ‏متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات للطائرات المسيّرة الهجومية، تحت اسم “فالكون ‏سترايك”.‏