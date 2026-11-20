لاس فيجاس-سانا
سجل جورج راسل سائق فريق مرسيدس، أسرع زمن في التجارب الحرة الثانية لسباق جائزة لاس فيغاس الكبرى، بعد تحسن الأحوال الجوية مقارنة بالحصة الأولى التي تأثرت بهطول الأمطار.
وذكرت وكالة رويترز أن راسل، الفائز بسباق لاس فيغاس عام 2024، قطع الحلبة بزمن قدره دقيقة واحدة و47.272 ثانية، متقدماً بفارق 0.071 ثانية على بيير جاسلي، سائق فريق ألبين، فيما حل شارل لوكلير، سائق فيراري، ثالثاً بزمن بلغ دقيقة واحدة و47.605 ثانية.
وكانت الأمطار تسببت في إعاقة التجارب الحرة الأولى نتيجة الظروف الجوية غير الملائمة، قبل أن تتحسن الأحوال في الحصة الثانية وتتاح للسائقين فرصة اختبار سياراتهم على الحلبة.
وتستضيف لاس فيغاس إحدى جولات بطولة العالم للفورمولا 1 منذ عام 2023، وتُقام المنافسات على حلبة شوارع يبلغ طولها 6.201 كيلومترات، وتضم 17 منعطفاً، فيما يتألف السباق الرئيسي من 50 لفة.
ومن المقرر أن تُقام التجارب الحرة الثالثة والتجارب التأهيلية اليوم الجمعة، على أن يُجرى السباق الرئيسي غداً السبت.