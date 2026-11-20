لاس فيجاس-سانا

سجل جورج راسل سائق فريق مرسيدس، أسرع زمن في التجارب الحرة الثانية لسباق ‏جائزة لاس فيغاس الكبرى، بعد تحسن الأحوال الجوية مقارنة بالحصة الأولى التي ‏تأثرت بهطول الأمطار.‏

وذكرت وكالة رويترز أن راسل، الفائز بسباق لاس فيغاس عام 2024، قطع الحلبة ‏بزمن قدره دقيقة واحدة و47.272 ثانية، متقدماً بفارق 0.071 ثانية على بيير ‏جاسلي، سائق فريق ألبين، فيما حل شارل لوكلير، سائق فيراري، ثالثاً بزمن بلغ دقيقة ‏واحدة و47.605 ثانية.‏

وكانت الأمطار تسببت في إعاقة التجارب الحرة الأولى نتيجة الظروف الجوية غير ‏الملائمة، قبل أن تتحسن الأحوال في الحصة الثانية وتتاح للسائقين فرصة اختبار ‏سياراتهم على الحلبة.‏

‏وتستضيف لاس فيغاس إحدى جولات بطولة العالم للفورمولا 1 منذ عام 2023، وتُقام ‏المنافسات على حلبة شوارع يبلغ طولها 6.201 كيلومترات، وتضم 17 منعطفاً، فيما ‏يتألف السباق الرئيسي من 50 لفة.‏

ومن المقرر أن تُقام التجارب الحرة الثالثة والتجارب التأهيلية اليوم الجمعة، على أن ‏يُجرى السباق الرئيسي غداً السبت.