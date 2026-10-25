التخطيط والإحصاء توضح كيفية التعرف على الباحث الخاص بمسح القوى العاملة

دمشق-سانا
أوضحت هيئة التخطيط والإحصاء، كيفية التعرف على الباحث الميداني الخاص بمسح القوى العاملة “جامع البيانات” في المحافظات السورية.
وذكرت الهيئة، عبر قناتها على التلغرام اليوم الأحد، أن الباحث الميداني يحمل بطاقة باسمه ورقمه مصدقة من هيئة التخطيط والإحصاء والمحافظة التي يعمل بها، ويرتدي سترة عليها لوغو الهيئة من الأمام ومن الخلف ولوغو منظمة العمل الدولية.
وأكدت الهيئة أن معلومات المواطنين أمانة، داعية إلى عدم التردد بطلب إبراز بطاقة الباحث للتأكد من اسمه.
وكانت هيئة التخطيط والإحصاء أعلنت في الـ 23 من الشهر الجاري بدء تنفيذ “مسح القوى العاملة” في مختلف المحافظات السورية لمدة 45 يوماً، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار استثمار القوى البشرية وفهم عوامل البطالة من أجل المستقبل.