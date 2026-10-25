التخطيط والإحصاء توضح كيفية التعرف على الباحث الخاص بمسح القوى العاملة

دمشق-سانا ‏

أوضحت هيئة التخطيط والإحصاء، كيفية التعرف على ‏الباحث الميداني الخاص بمسح القوى العاملة “جامع ‏البيانات” في المحافظات السورية.‏

وذكرت الهيئة، عبر قناتها على التلغرام اليوم الأحد، ‏أن الباحث الميداني يحمل بطاقة باسمه ورقمه مصدقة ‏من هيئة التخطيط والإحصاء والمحافظة التي يعمل ‏بها، ويرتدي سترة عليها لوغو الهيئة من الأمام ومن ‏الخلف ولوغو منظمة العمل الدولية.‏

وأكدت الهيئة أن معلومات المواطنين أمانة، داعية إلى ‏عدم التردد بطلب إبراز بطاقة الباحث للتأكد من اسمه.‏

وكانت هيئة التخطيط والإحصاء أعلنت في الـ 23 من ‏الشهر الجاري بدء تنفيذ “مسح القوى العاملة” في ‏مختلف ‏المحافظات السورية لمدة 45 يوماً، بالتعاون مع ‏منظمة العمل الدولية وبتمويل ‏من الاتحاد الأوروبي، ‏وذلك في إطار استثمار القوى البشرية وفهم عوامل ‏البطالة من أجل المستقبل.‏