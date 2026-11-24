‏ ‏دمشق -سانا‏

‏حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من انخفاض واضح ستشهده درجات الحرارة فجر يوم الخميس المقبل، وخاصة في ‏مناطق الجزيرة والمناطق الشمالية الغربية والمرتفعات الجبلية لتكون عند 1 إلى 4 درجات، مع حركة رياح شمالية متقلبة وأجواء ‏صافية.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تكون الظروف الجوية سانحة لاحتمالية تشكل ‏الصقيع على أجزاء من الحسكة والرقة وحلب وإدلب وسهل الغاب، إضافة إلى المرتفعات الجبلية في الساحل والقلمون وتدمر ‏وجبل العرب.‏

‏تعليمات السلامة

دعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى اتباع إجراءات السلامة التالية: ‏

– توفير وسائل التدفئة المناسبة وخاصة للأطفال وكبار السن، لتجنب مضاعفات الطقس البارد.‏

– الحذر في المناطق الجبلية العالية من تشكل الصقيع، ونصحت بعدم السفر ليلاً وخلال ساعات الفجر.‏

‏- الامتناع عن ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم.‏

– توفير أجهزة قياس درجات الحرارة بالنسبة للمزارعين أصحاب الزراعات المحمية وتوفير وسائل التدفئة في حال حدث ‏انخفاض على درجات الحرارة إلى مستوى الصفر لتجنب تلف المزروعات.‏

وكانت سوريا قد تأثرت في الـ 8 من الشهر الجاري بحالة ‏من الاضطراب الجوي، ترافقت مع هطولات مطرية رعدية ‌‏غزيرة ونشاط في سرعة الرياح السطحية في عدد من ‏المناطق.‏