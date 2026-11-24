دمشق -سانا
حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من انخفاض واضح ستشهده درجات الحرارة فجر يوم الخميس المقبل، وخاصة في مناطق الجزيرة والمناطق الشمالية الغربية والمرتفعات الجبلية لتكون عند 1 إلى 4 درجات، مع حركة رياح شمالية متقلبة وأجواء صافية.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تكون الظروف الجوية سانحة لاحتمالية تشكل الصقيع على أجزاء من الحسكة والرقة وحلب وإدلب وسهل الغاب، إضافة إلى المرتفعات الجبلية في الساحل والقلمون وتدمر وجبل العرب.
تعليمات السلامة
دعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى اتباع إجراءات السلامة التالية:
– توفير وسائل التدفئة المناسبة وخاصة للأطفال وكبار السن، لتجنب مضاعفات الطقس البارد.
– الحذر في المناطق الجبلية العالية من تشكل الصقيع، ونصحت بعدم السفر ليلاً وخلال ساعات الفجر.
- الامتناع عن ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم.
– توفير أجهزة قياس درجات الحرارة بالنسبة للمزارعين أصحاب الزراعات المحمية وتوفير وسائل التدفئة في حال حدث انخفاض على درجات الحرارة إلى مستوى الصفر لتجنب تلف المزروعات.
وكانت سوريا قد تأثرت في الـ 8 من الشهر الجاري بحالة من الاضطراب الجوي، ترافقت مع هطولات مطرية رعدية غزيرة ونشاط في سرعة الرياح السطحية في عدد من المناطق.