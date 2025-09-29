اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء تواصل تنفيذ مهامها الميدانية

درعا-سانا

واصلت اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء تنفيذ مهامها الميدانية حيث زارت بلدتي الحراك ورخم في ريف درعا والتقت بعدد من المواطنين المتضررين والوافدين من مناطق متعددة.

واستمع أعضاء اللجنة خلال الزيارة إلى إفادات لعدد من المواطنين حول ظروف التهجير والوضع الإنساني في مراكز الإيواء.

كما عقدت اللجنة لقاءات مع عدد من ذوي الضحايا بهدف الحصول على بيانات تفصيلية حول الحوادث لاستكمال إجراءات التحقيق.

يذكر أن اللجنة كانت قد قامت في الـ 25 من الشهر الماضي بزيارة إلى قرى في محافظة السويداء ومنطقة السيدة زينب بريف دمشق، لتوثيق الانتهاكات والاستماع مباشرة إلى شهادات النازحين والضحايا وأسرهم.