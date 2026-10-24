وفاة شاب بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات النظام البائد في مزارع الأمل بالقنيطرة

القنيطرة-سانا‏

توفي شاب اليوم السبت إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات النظام البائد أثناء رعيه ‏الأغنام في مزارع الأمل بريف القنيطرة الشمالي.‏

وأوضح مدير مركز جباتا الخشب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث محمد القزحلي لـ سانا أن ‏فرق الدفاع المدني تلقت بلاغاً بوقوع انفجار في مزارع الأمل، فتوجهت على الفور إلى المكان ‏حيث تبين أن قنبلة عنقودية من مخلفات النظام البائد انفجرت بأحد رعاة الأغنام، مشيراً إلى ‏أنه تم نقل جثمان الشاب إلى الطبابة الشرعية في مشفى الجولان بمدينة السلام.‏

وتشكل مخلفات الحرب من ألغام وذخائر غير منفجرة التي زرعها النظام البائد، خطراً جسيماً ‏على حياة المدنيين، كما تعيق الأنشطة اليومية للسكان وتعرقل عودتهم الآمنة إلى منازلهم ‏ومزارعهم في مناطق واسعة من سوريا.