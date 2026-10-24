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وفاة شاب بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات النظام البائد في مزارع الأمل بالقنيطرة

photo 1 2026 10 24 21 17 53 وفاة شاب بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات النظام البائد في مزارع الأمل بالقنيطرة
فرق الدفاع المدني تنقل جثمان شاب توفي إثر انفجار قنبلة عنقودية في مزارع الأمل إلى الطبابة الشرعية - القنيطرة -سانا

القنيطرة-سانا‏

توفي شاب اليوم السبت إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات النظام البائد أثناء رعيه ‏الأغنام في مزارع الأمل بريف القنيطرة الشمالي.‏

وأوضح مدير مركز جباتا الخشب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث محمد القزحلي لـ سانا أن ‏فرق الدفاع المدني تلقت بلاغاً بوقوع انفجار في مزارع الأمل، فتوجهت على الفور إلى المكان ‏حيث تبين أن قنبلة عنقودية من مخلفات النظام البائد انفجرت بأحد رعاة الأغنام، مشيراً إلى ‏أنه تم نقل جثمان الشاب إلى الطبابة الشرعية في مشفى الجولان بمدينة السلام.‏

وتشكل مخلفات الحرب من ألغام وذخائر غير منفجرة التي زرعها النظام البائد، خطراً جسيماً ‏على حياة المدنيين، كما تعيق الأنشطة اليومية للسكان وتعرقل عودتهم الآمنة إلى منازلهم ‏ومزارعهم في مناطق واسعة من سوريا.

photo 3 2026 10 24 21 17 53 وفاة شاب بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات النظام البائد في مزارع الأمل بالقنيطرة
photo 5 2026 10 24 21 17 53 وفاة شاب بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات النظام البائد في مزارع الأمل بالقنيطرة
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