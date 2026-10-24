وفاة شاب بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات النظام البائد في مزارع الأمل بالقنيطرة

القنيطرة-سانا
توفي شاب اليوم السبت إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات النظام البائد أثناء رعيه الأغنام في مزارع الأمل بريف القنيطرة الشمالي.
وأوضح مدير مركز جباتا الخشب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث محمد القزحلي لـ سانا أن فرق الدفاع المدني تلقت بلاغاً بوقوع انفجار في مزارع الأمل، فتوجهت على الفور إلى المكان حيث تبين أن قنبلة عنقودية من مخلفات النظام البائد انفجرت بأحد رعاة الأغنام، مشيراً إلى أنه تم نقل جثمان الشاب إلى الطبابة الشرعية في مشفى الجولان بمدينة السلام.
وتشكل مخلفات الحرب من ألغام وذخائر غير منفجرة التي زرعها النظام البائد، خطراً جسيماً على حياة المدنيين، كما تعيق الأنشطة اليومية للسكان وتعرقل عودتهم الآمنة إلى منازلهم ومزارعهم في مناطق واسعة من سوريا.