لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور تنفذ أعمال تدعيم احترازية على الجسر الترابي

دير الزور-سانا

نفذت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور، اليوم الثلاثاء، أعمال تدعيم على الجسر ‏الترابي، كإجراءٍ احترازي، وذلك بعد إعلانها أمس إغلاقه تزامناً مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، ‏فيما تستمر الحركة على الجسر الحربي.‏

وأوضح رئيس اللجنة فايز عباس لـ سانا، أن الآليات تعمل على تدعيم الجسر الترابي خشية ارتفاع ‏أكبر بكميات المياه الواردة من سد كديران، وذلك بزيادة عدد القساطل من جهة المدينة لتخفيف ‏ضغط المياه على جسم الجسر، ومساعدة الفتحة الموجودة من الجهة المقابلة.‏

وبلغة الأرقام.. بيّن عباس أن كمية المياه الواردة إلى دير الزور حتى اليوم الثلاثاء هي 825 متراً مكعباً ‏في الثانية، بينما بلغ الارتفاع الشاقولي للمياه متراً و30 سم، مشيراً إلى أن هذا الوضع سيستمر ‏أسبوعاً، وأن كل العمليات الجارية هي أمور احترازية فقط.‏

ودعا عباس المواطنين إلى عدم القلق أو الخوف، وإبعاد أبنائهم وأطفالهم عن سرير النهر، والامتناع ‏عن السباحة بشكلٍ مطلق خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن الانتهاء من العمل سيكون مساء اليوم، ‏ويُعاد غداً الأربعاء فتح الجسر الترابي أمام حركة المرور من خارج المدينة إلى داخلها.‏

وفيما يتعلق بالجسر الحربي، أوضح عباس أنه يعمل حالياً بحركة مرور بواقع خمس دقائق ‏للذهاب ومثلها للإياب، وفق حركة تنظيم مؤمنة بشكلٍ كامل من أمن الطرق، لحين إعادة افتتاح ‏الجسر الترابي، وعودة العمل كما كان سابقاً.

يُشار إلى أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث دعت الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور، ولا سيما ‏القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، نظراً للزيادة ‏التدريجية في كميات المياه الممررة من سد كديران، اعتباراً من الـ 15 من آب الجاري، جراء زيادة الوارد ‏المائي من الجانب التركي، ما يستدعي اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة حفاظاً على السلامة العامة.‏