توزيع مساعدات غذائية في بلدة المزرعة بريف السويداء

photo 2026 07 19 17 22 32 توزيع مساعدات غذائية في بلدة المزرعة بريف السويداء

السويداء-سانا

انطلقت في بلدة المزرعة بريف السويداء، حملة توزيع مساعدات غذائية للأُسر المقيمة حالياً في البلدة.

وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام، اليوم الأحد، أن الحملة تشمل العائلات التي تم التحقق من بياناتها، وتنظمها منظمة بهار بإشراف محافظة السويداء، بالتنسيق مع مديرية المنطقة.

وتأتي الحملة استكمالاً لخطة دعم العائلات العائدة إلى منازلها، وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.

وكانت محافظة السويداء وزعت في الـ29 من الشهر الماضي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، منحة أعلاف لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، ومربي الثروة الحيوانية في الريف الغربي للمحافظة.

وبهار Bahar Organization Home، هي منظمة إنسانية مستقلة غير حكومية تأسست عام 2012 على يد مجموعة من المتخصصين الطبيين، وتعمل في شمال سوريا والعراق من أجل رفاه المجتمعات وتعزيز قدرتها على التعافي والصمود من خلال توفير استجابة إنسانية للتغلب على الكوارث الطبيعية والحروب ودعم الاستقرار.

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