الطاقة الذرية تنفذ مسحاً إشعاعياً وتقييماً بيئياً لمواقع حقول الجبسة بريف الحسكة

الحسكة-سانا

نفذ فريق متخصص من هيئة الطاقة الذرية السورية مهمة ميدانية لتقييم السلامة الإشعاعية والبيئية في المواقع التابعة لمديرية حقول الجبسة الواقعة في منطقة الشدادي بريف محافظة الحسكة الجنوبي، وذلك في إطار التعاون الفني والعلمي المشترك بين الهيئة والشركة السورية للبترول.

وأوضح المكتب الإعلامي في الهيئة لـ سانا، اليوم الخميس، أن المهمة تهدف إلى تأمين بيئة عمل آمنة للكوادر البشرية العاملة في القطاع النفطي وضمان خلو المواقع والمنشآت من أي تلوث إشعاعي محتمل ناتج عن المواد المشعة ذات المنشأ الطبيعي NORM.

إجراء قياسات دقيقة ومسح إشعاعي شامل

وشملت المهمة الميدانية إجراء قياسات دقيقة ومسح إشعاعي شامل لمكونات ومنشآت خمس محطات رئيسية تابعة للمديرية، إضافة إلى فحص ساحتي تجميع المعدات والأنابيب الخارجة من الخدمة، ومسح جميع حفر تجميع السوائل النفطية المجاورة للمحطات.

كما جمع الفريق عينات ممثلة من التربة والمياه المرافقة لعمليات الاستخراج والإنتاج، ليصار إلى إخضاعها للتحاليل الإشعاعية المتقدمة في مخابر هيئة الطاقة الذرية السورية بدمشق.

السبل الآمنة لحماية العاملين والبيئة المحيطة

قدم فريق هيئة الطاقة الذرية في ختام المهمة، محاضرة علمية تخصصية للكوادر الفنية والعاملين في الحقول حول “الإشعاع في الصناعة النفطية”، تناولت طبيعة النشاط الإشعاعي الطبيعي المرافق للصناعات الاستخراجية، وأبرز الإجراءات الوقائية والسبل الآمنة لحماية العاملين والبيئة المحيطة من مخاطر التعرض أو التلوث الإشعاعي.

وتأتي هذه الجهود الميدانية والعلمية في سياق الحرص المستمر من قبل هيئة الطاقة الذرية السورية والشركة السورية للبترول على تطبيق أدق المعايير الوطنية والدولية للأمان الإشعاعي، وتعزيز منظومة إدارة السلامة المهنية والبيئية في المنشآت الصناعية والنفطية في سوريا.

وكان فريق متخصص من هيئة الطاقة الذرية نفذ في الـ 29 من شهر تشرين الأول الماضي مسوحاً إشعاعية، وجمع عينات بيئية ‏ومائية من حقول الرميلان النفطية في ريف الحسكة، في إطار الجهود الرامية إلى ‏حماية البيئة وتعزيز معايير السلامة العامة.‏