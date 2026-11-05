“قطار الرياض” ضمن أفضل أربعة مشاريع نقل عالمياً

الرياض-سانا



حلّ مشروع “قطار الرياض” ضمن قائمة أفضل أربعة مشاريع نقل على مستوى العالم، خلال المؤتمر والمعرض العالمي للمدن الذكية 2026، المنعقد في مدينة برشلونة الإسبانية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم الخميس عن الهيئة الملكية لمدينة الرياض قولها: إن المشروع جاء ضمن منافسة عالمية شارك فيها 533 مشروعاً من 68 دولة.



وأوضحت أن هذا التصنيف يعكس حجم المشروع ومستواه التقني المتطور، باعتباره أحد أكبر مشاريع النقل العام وأكثرها حداثة في العالم، وركيزة أساسية لمنظومة نقل حضري مستدام تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين انسيابية التنقل، ومواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني في العاصمة.



واستعرضت الهيئة خلال المؤتمر توظيف البيانات والتقنيات الحديثة في إدارة المدينة وتخطيطها، بما في ذلك منصات البيانات وتطبيقات التوءم الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تجربة الرياض في تطوير النقل العام وإدارة المرور وبرنامج “الرياض الخضراء”.



ويُعد المؤتمر والمعرض العالمي للمدن الذكية من أبرز الملتقيات الدولية المعنية بمستقبل المدن، وتُعقد دورته الحالية تحت شعار “حلول حضرية، أثر ملموس”، بمشاركة أكثر من 600 متحدث دولي، لمناقشة قضايا التحول الرقمي والتنقل والطاقة والبيئة والإسكان والبنية التحتية.