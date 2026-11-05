الخارجية الفلسطينية تدين بدء الاحتلال هدم تجمع “بير المسكوب” شرق القدس

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، بدء سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم التجمع الفلسطيني في “بير المسكوب” الواقع ضمن المنطقة المستهدفة بالمخطط الاستيطاني “E1” شرق القدس المحتلة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الخارجية قولها في بيان: “إن قوات الاحتلال هدمت نحو نصف منشآت التجمع، شملت أربعة تجمعات من المنشآت السكنية، ما أدى إلى تهجير الفلسطينيين، بالتزامن مع توزيع إخطارات هدم تستهدف جميع المنشآت المتبقية، بما يضع التجمع بأكمله أمام خطر الهدم والتهجير القسري”.

وحذرت الوزارة من أن ما شهده “بير المسكوب” يمثل تحولاً خطيراً وتدشيناً للتنفيذ الفعلي لمخطط (E1) الاستيطاني، ومؤشراً لتوسيع هدم التجمعات الفلسطينية لإخلائها وتهيئة الأرض للاستيطان.



وأكدت أن حكومة الاحتلال تسابق الزمن لفرض وقائع غير قانونية لتقطيع أوصال الضفة وعزل القدس، مستغلة المرحلة الانتقالية لتقويض فرصة قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس.



وشدد البيان على أن “هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وتتعارض مع المواقف الدولية الرافضة للاستعمار والضم والتهجير القسري، وتعمل على تدمير حل الدولتين وتغلق الطريق أمام أي أفق لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.



وطالبت الوزارة “المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري لوقف عمليات الهدم والتهجير القسري في منطقة المخطط الاستيطاني (E1).



وشددت على “ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف إجراءات الضم والوقائع غير القانونية، لمنع تقويض فرص السلام العادل الذي يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.



يذكر أن مخطط (E1) الاستيطاني مشروع إسرائيلي يستهدف مصادرة 12 كيلومتراً مربعاً شرق القدس المحتلة لربطها بمستوطنة “معاليه أدوميم” ويؤدي هذا المخطط إلى قطع التواصل الجغرافي تماماً بين شمال الضفة الغربية وجنوبها وعزل التجمعات الفلسطينية، ما يشكّل تقويضاً لخيار حل الدولتين ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً.