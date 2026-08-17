الجنايات الرابعة بدمشق تخصص جلسة الغد للتدقيق والحكم بقضية ‏وسيم الأسد

دمشق-سانا‏

تشهد محكمة الجنايات الرابعة بدمشق يوم غدٍ الثلاثاء الجلسة السادسة ‏والمخصصة للتدقيق والحكم في قضية المتهم وسيم الأسد المتورط بجرائم ‏بحق الشعب السوري، وذلك استكمالاً لسلسلة الجلسات القضائية التي ‏عُقدت ضمن مسار العدالة الانتقالية لمحاسبة المتورطين بجرائم عهد ‏النظام البائد‎.‎

وكانت قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، ألقت ‏القبض على المتهم في 21 حزيران 2025 عند الحدود السورية اللبنانية، ‏وجاءت عملية الاعتقال في سياق الجهود الحثيثة لمؤسسات الدولة ‏لملاحقة مرتكبي الانتهاكات، حيث أكد وزير الداخلية أنس خطاب في ‏تصريحات سابقة أن الدولة لن تتهاون في تقديم كبار رموز النظام البائد ‏إلى العدالة وفق محاكمات تتسم بالشفافية والنزاهة وتضمن حقوق ‏الضحايا‎.‎

مسار المحاكمة‎ ‎

وانطلقت المحاكمة برئاسة القاضي فخر الدين العريان، وعضوية ‏المستشارين عبد الحميد الحمود وحسام عبد الرحمن، وممثل النيابة العامة ‏القاضي عمر الراضي، وتوزعت مجرياتها على عدة جلسات‎:‎

‎-‎الجلسة الأولى (24 حزيران 2026): تليت خلالها لائحة اتهام شاملة ‏تضمنت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها تشكيل مجموعات ‏مسلحة غير نظامية تابعة لما يسمى “الفرقة الرابعة”، والمشاركة في ‏أعمال عسكرية أسفرت عن استشهاد مدنيين في الغوطة الشرقية ‏وجرمانا، إضافة إلى التحريض على العنف، وتهريب المخدرات، ‏والابتزاز، ورغم إنكار المتهم، واجهته المحكمة بتسجيلات مصورة تثبت ‏مشاركته في القتال. ‏

‎-‎الجلسة الثانية (15 تموز 2026): خُصصت للاستماع إلى شهود الحق ‏العام وسط إجراءات قانونية دقيقة لضمان حق الدفاع في مناقشة ‏الشهادات حيث أبرزت الجلسة إفادة لأحد المخلصين الجمركيين، أكد فيها ‏تعرضه للابتزاز المالي، والتهديد وإطلاق النار، والاعتقال التعسفي من ‏قبل المتهم لإجباره على دفع مبالغ مالية ضخمة‎.‎

‎-‎الجلسة الثالثة (22 تموز 2026): شهدت الجلسة التي عقدت مغلقة ‏استماع هيئة المحكمة لأقوال شهود الحق العام الذين قدّموا شهاداتهم في ‏مواجهة المتهم ضمن إجراءات الإثبات، في مرحلة أساسية تهدف إلى ‏تمكين القضاء من تكوين قناعته عبر مناقشة الشهادات وربطها بالأدلة ‏والقرائن، مع كفالة حق الدفاع في مناقشتها وفق الضمانات القانونية‎. ‎

‎-‎الجلسة الرابعة (29 تموز 2026): عُقدت الجلسة مغلقة بحضور ممثلي ‏منظمات حقوقية وطنية ودولية، وقررت هيئة المحكمة إحالة أحد المدعين ‏إلى الطبابة الشرعية لتقييم الأضرار الجسدية الناجمة عن تعرضه ‏لإطلاق نار مباشر من قبل المتهم، تمهيداً لضم النتائج إلى ملف الدعوى‎.‎

‎-‎الجلسة الخامسة (5 آب 2026): جرى خلالها ضم التقرير الطبي ‏الشرعي الذي أثبت إصابة المدعي بعجز وظيفي دائم بنسبة 35% ‏وتعطيل عن العمل لمدة عشرة أشهر، وطالبت النيابة العامة وجهة ‏الادعاء بإنزال أقصى العقوبات (الإعدام) بحق المتهم بناءً على ثبوت ‏أدلة القتل العمد، وتجارة المخدرات، والاعتداء على السلم الأهلي، وعقب ‏تقديم الدفاع مذكرته الختامية التي تضمنت التماس الرأفة، قررت هيئة ‏المحكمة بالإجماع رفع الأوراق وتحديد يوم ال 18 من آب الجاري ‏موعداً لجلسة التدقيق والحكم‎.‎

يُذكر أن محكمة الجنايات الرابعة بدمشق أصدرت يوم الثلاثاء الماضي ‏أحكاماً بالإعدام حضورياً بحق المتهم عاطف نجيب، وغيابياً بحق عدد ‏من أبرز رموز النظام البائد، وفي مقدمتهم المجرمان الفاران بشار الأسد ‏وماهر الأسد وخمسة مجرمين فارين آخرين، لإدانتهم بارتكاب جرائم قتل ‏وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في ‏حين أُسقطت دعوى الحق العام عن المتهم محمد أيمن عيوش بسبب ‏وفاته‎.‎