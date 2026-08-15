المفكرة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 15 من آب 2026

دمشق:

1 – أمسية طربية يحييها الفنانان منصور حيدر وهدية سبيني، في مقر جمعية المسرح الحر بدمشق في حي المزرعة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – محاضرة وحفل توقيع كتاب “ليلة سقوط الأسد”، للكاتب إبراهيم كوكي ضمن فعاليات مهرجان صيف سوريا، بقلعة دمشق، الساعة الـ 7:30 مساءً.

3 – جلسة موسيقية يقدمها الموسيقي خالد البهنسي، في فضاء منزول بالربوة، الساعة الـ 8:00 مساءً.

4 – جلسة موسيقية يقدمها الثلاثي شفيق ياغي ونور الدين زيتون وفضل مرشد، في فضاء مشوار الثقافي بالربوة، الساعة الـ 8:00 مساءً.

5 – عرض الفيلمين القصيرين “الخطاط” و “حياة”، ضمن فعاليات مهرجان صيف سوريا 2026 في قلعة دمشق، الساعة الـ 8:30 مساءً.

6 – عرض أفلام “خلي بالك من نفسك، الجواهرجي، سبايدرمان.. يوم جديد تماماً”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 11:00 مساءً.

ريف دمشق:

1 – احتفالية إنشادية مخصصة للنساء بعنوان (ميلاد الحبيب مُسك وطيب)، تقدمها الفرقة الماسية للإنشاد، في مدرج المركز الثقافي بببيلا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – ندوة ثقافية وعرض سينمائي بعنوان “التعبيرية الألمانية بين اللوحة والسينما”، في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 5:00 عصراً.

حمص:

1 – حلقات في تدارس إعراب القرآن الكريم، في قاعة المطالعة بالمركز الثقافي في حمص، الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – أمسية شعرية بعنوان “بوح القوافي من ضفاف العاصي”، يقدمها الشعراء عبد المجيد قرنداش وعدنان جبنة وأحمد العمر ومحمد الجلاق ومحمد الواو ونادر عروق، في المركز الثقافي العربي بالقصير، الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 – محاضرة توعوية بعنوان “قواعد الاستقرار والسعادة الزوجية”، يلقيها الأستاذ نبيل غياث الشحادة، في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي في حمص، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حماة:

1 – عرض فيلم الرسوم المتحركة العائلي “متبادلون”، في سينما سلمية، الساعة الـ 5:00 عصراً.

2 – عرضٌ مسرحي للأطفال ومسابقاتٌ ثقافية ومعرضٌ فني، ضمن فعاليات مهرجان صيف سوريا، في حديقة أم الحسن بحماة، الساعة الـ 7:00 مساءً.

إدلب:

1 – معرض تشكيلي بعنوان “رؤى فنية”، في مقر مديرية ناحية معرة مصرين، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – أمسية شعرية بعنوان “قطوف دانية لبراعم الملتقى”، في مقر اتحاد الكتاب العرب بإدلب، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

طرطوس:

عرض أفلام الأطفال والعائلة المدبلجة “المزعجون” و”لوكا” و آل كازاغراندس”، في سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً والـ 12:30 ظهراً والـ 5:15 عصراً.

اللاذقية:

1 – نشاط تفاعلي للأطفال بعنوان (يوم الحماس) في حديقة المركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

2 – ورشة تدريبية بعنوان “فكرة اليوم مشروع الغد”، يقدمها فريق مديرية الثقافة في اللاذقية، بمدرسة رواد المستقبل، الساعة الـ 5:00 عصراً.

3 – عرض الأفلام القصيرة: “خديجة”، “21 آذار”، “أبطال الجودو”، “مختفون: رانيا العباسي”، “حلم عصفور”، “الشرارة الأولى”، و”حين ناداني اسمي”، ضمن تظاهرة أفلام الثورة السورية، في سينما الكندي باللاذقية، الساعة الـ 8:00 مساءً.

حلب:

عرض أفلام: “الجواهرجي، سبايدرمان: يوم جديد تماماً، لوك بوكس، أحبك من زمان، وصعود الشر المميت” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

الرقة:

جلسة توعوية بعنوان “المخدرات”، يقدمها المحامون آصف مسلم وعمار الحمود وبراءة الكريبان، في مدرسة سويدية كبيرة الوسطى بالرقة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.