انتهاء أعمال تعبيد وتزفيت المدخل الشرقي لمدينة بزاعة في ريف حلب الشرقي

حلب-سانا



انتهت اليوم الخميس أعمال تعبيد وتزفيت الطريق الرئيسي للمدخل الشرقي لمدينة بزاعة في ريف حلب الشرقي، وذلك بعد استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، بإشراف مجلس المدينة وبدعم من إدارة مشفى الأموي.



وشملت الأعمال الطريق الممتد على مسافة 600 متر ذهاباً وإياباً، وبمساحة إجمالية بلغت نحو 12 ألف متر مربع، بعد استكمال أعمال البنية التحتية المرتبطة بالطريق، من شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب وكابلات الهاتف وإنارة الشوارع، إلى جانب تأهيل المنصفات والأرصفة وتشجيرها.



وفي تصريح لـ سانا، أوضح رئيس مجلس مدينة بزاعة أيمن الشعبو، أن إنجاز المشروع يُسهم في تحسين واقع الطريق وتسهيل حركة المواطنين والمركبات، ولا سيما أنه يشكل مدخلاً حيوياً للمدينة، ويربطها بمدينة الباب وطريق منبج القديم، لافتاً إلى وجود خطة لاستكمال أعمال تزفيت عدد من الطرق الحيوية داخل المدينة خلال الأيام القادمة.



فيما نوه أحد أبناء المدينة المواطن محمد سمعو بأهمية أعمال التعبيد والتأهيل، والتي انعكست على المظهر العام للمدينة، وأسهمت في تحسين واقعها الخدمي، وذلك نظراً لأهمية الطريق في تحسين حركة التنقل وخدمة الأهالي.



وتندرج أعمال تأهيل وتزفيت المدخل الشرقي ضمن المشاريع الخدمية والتنموية الهادفة إلى تحسين شبكة الطرق في ريف حلب الشرقي، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع، ودعم النشاط الخدمي والاستثماري في المنطقة.