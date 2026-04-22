محاضرة في ثانوية بنات إزرع حول القلق من الامتحانات وسبل التعامل معه

درعا-سانا

نظّمت مديرية ثقافة درعا، بالتعاون مع المركز الثقافي في إزرع وإدارة المنطقة والمجمع التربوي محاضرة بعنوان “الخوف والقلق من الامتحان”، وذلك في ثانوية بنات إزرع الرسمية.

وركز الأستاذ الجامعي فهمان حامد الفشتكي الاختصاصي في المجال النفسي والتربوي على التوعية حول كيفية التعامل مع مشاعر القلق والخوف في الفترة التي تسبق الامتحانات وأثناءها وسبل التغلب عليها.

وأوضح أن القلق حالة نفسية شائعة قبل الامتحانات تسبب توتراً يؤثر سلباً على التركيز والأداء، لافتاً إلى أن التغلب على القلق يحتاج إلى الاستعداد المبكر وتنظيم الوقت والنوم الكافي، إضافة لممارسة الرياضة وتجنب مصادر التوتر المتعددة، مع الإشارة إلى دور إدارة المدرسة في تخفيف التوتر والقلق لدى الطلاب، وخاصة أن الامتحانات على الأبواب.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار الجهود التوعوية الهادفة إلى دعم الطلبة نفسياً خلال فترة الامتحانات، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع الضغوط، بما يسهم في تحسين أدائهم الدراسي، وتحقيق نتائج أفضل.